﻿Gewalt im Leipziger Osten: Wie sicher ist es in der Eisenbahnstraße?

Ein Mann stirbt nach einem Streit in einem Café – es ist nicht der erste Fall gewalttätiger Auseinandersetzungen im Osten von Leipzig. Was das Viertel zum Kriminalitätsschwerpunkt macht.

Leipzig. Ein Streit eskaliert und am Ende ist ein Mann tot. Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Café gerät der Leipziger Osten als Kriminalitätsschwerpunkt wieder in den Fokus. Die Eisenbahnstraße gilt schon länger als einer der gefährlichsten Straßen der Stadt, wenn nicht sogar Deutschlands – aber stimmt das überhaupt? Ein Überblick.