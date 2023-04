Gewalt gegen Schülerinnen und Schüler - der Freitag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es ist kein neues Phänomen, aber eines, das offenbar inzwischen immer häufiger auftritt: Gewalt an Schulen. Laut Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) haben die sogenannten „besonderen Vorkommnisse“ an den Bildungseinrichtungen zuletzt deutlich zugenommen. Unter diesem Begriff melden Schulleiterinnen und Schulleiter Ereignisse, die den Schulalltag in erheblichem Maße beeinträchtigen, schreibt mein Kollege Kai Kollenberg in seiner Recherche. Neben Gewaltausbrüchen gehören auch Drohungen dazu - beispielsweise im Klassenchat oder auf dem Schulhof.

Fast 300 solcher Vorfälle gab es in den ersten drei Monaten dieses Jahres, nahezu eine Verdopplung zur Situation vor der Corona-Pandemie. Diese Ausbrüche einzig auf die psychischen Belastungen der vergangenen drei Jahre zurückzuführen, greift allerdings zu kurz. Schon lange wird beispielsweise kritisiert, dass es vor allem an weiterführenden Schulen viel zu wenig sozialpsychologische Begleitung gibt. Zur Lösung der Gewaltproblematik brauche es nun flächendeckende Gegenmaßnahmen, sagt die sächsische Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Bild des Tages

Das Ameisenbären-Weibchen Bardana mit ihrem weiblichen Jungtier auf dem Rücken genießt die Frühlingssonne in der Südamerika-Anlage im Zoo Leipzig. © Quelle: Zoo Leipzig

Bis zum 27. April sucht der Zoo Leipzig einen Namen für den weiblichen Ameisenbär-Nachwuchs. Wie immer stellt der Tierpark im Online-Voting drei Namen zur Auswahl. Kerstin Decker hat alle Infos dazu.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Die ersten wirklich warmen Frühlingstage stehen uns bevor – mit Temperaturen von mehr als 20 Grad am kommenden Wochenende. Lilly Günther hat sich am Freitag in der Stadt umgehört, wie Leipzigerinnen und Leipziger die anstehenden beiden Tage verbringen werden. Und wie geht es danach weiter? Olaf Majer hat mit dem Meteorologen Dominik Jung über die kommende Wetterwoche gesprochen.

Bald ist endlich wieder Buchmesse: Nach drei pandemiebedingten Absagen in den Vorjahren soll die traditionsreiche Literaturschau vom 27. bis 30. April nun ihr Comeback in Leipzig feiern. Was ist neu 2022? Wir haben alle Infos zum Lesefest, zur Klimabuchmesse und zur Manga-Comic-Con zusammengetragen.

Die Woche ist fast rum und damit wieder Zeit für unser Newsquiz: Abgesehen vom eskalierten Streit um einen (!) neuen Fahrradweg gab es in den vergangenen Tagen tatsächlich auch noch andere Themen: wie beispielsweise verschwundene Tiere, Knallkörper und digitale Kunst. Können Sie unsere Fragen dazu beantworten?

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Der A380 ist das größte Verkehrsflugzeug in der Geschichte der Luftfahrt, das auch in Serie produziert wurde. Am Samstag (10-13 Uhr) gastiert einer der wuchtigen Brummer für mehrere Trainingsrunden, Starts und Landungen am Flughafen Leipzig/Halle. Mein Kollege Martin Pelzl kennt die besten Spots zum Zuschauen.

In Chemnitz wetteifern am Samstag 100 Schülerinnen und Schüler um die Preise bei der 24. Sächsischen Physikolympiade. Gut möglich, dass dort die nächste Marie Curie oder der nächste Manfred von Ardenne dabei sind. Pokale soll es gegen 15 Uhr geben.

Morgen Abend ist Saturday Night, mit vielen Möglichkeiten in Leipzig, sich tanzend durch die Nacht zu bewegen. Im Institut für Zukunft (ifz) wird es bei „Drive“ wieder einmal „sportlich, schnittig, elegant“. Für die Musik auf zwei Floors sorgen unter anderem I$A (ifz) und enelRAM (G-Edit). Einlass ab Mitternacht.

