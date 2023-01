Die Gewinner des LVZ-Jahresquiz 2022 stehen fest – das sind die richtigen Antworten

Infos für Abiturienten: Tag der offenen Hochschultür in Leipzig

Studieren oder nicht? Und wenn ja, was und wo? Am Donnerstag müssen Elft- und Zwölfklässler in Sachsen nicht in die Schule. Stattdessen öffnen die Hochschulen ihnen die Türen – erstmals seit 2020 nicht nur online, sondern vor Ort.