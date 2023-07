Gewitter: 29 Feuerwehreinsätze in und um Leipzig

Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Montagabend vor starkem Gewitter über Leipzig gewarnt und behielt Recht. Gegen 17 Uhr zogen dunkle Wolken auf. Regen, Blitze, Donner und starke Windböen folgten. Bis kurz vor 21 Uhr sorgte das Unwetter dann in der Messestadt sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen für zahlreiche Feuerwehreinsätze.

„Den größten Einsatz gab es in dem Bereich Breitenfeld, Lindenthal und Wiederitzsch, wo es auf einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern wahrscheinlich durch Blitzeinschlag zu einem Feldbrand gekommen war“, informierte am späten Abend auf LVZ-Anfrage Gerald Hofmann, Lagedienstführer in der Feuerwehr-Rettungsleitstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren hätten zudem an zahlreichen Orten Straßen und Gebäude wegen umgestürzter Bäume, abgebrochener Äste oder loser Dachziegel sichern müssen.

Niemand wurde verletzt

Insgesamt habe es 29 Einsätze wegen des Unwetters gegeben, sagte Hofmann. In der Stadt Leipzig waren es acht, im Landkreis Leipzig 15 und im Landkreis Nordsachsen sechs. Im Bereich Borna sei ein Baum auf eine Stromleitung der Deutschen Bahn gestürzt.

Personen seien bei all den Vorkommnissen nicht verletzt worden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens könnten noch keine Angaben gemacht werden. „Alles in allem gab es aber nichts Dramatisches“, bilanzierte Hofmann, nachdem sich das Unwetter wieder verzogen hatte.

Wechselhafte Woche in Leipzig

Das Wetter in dieser Woche wird wechselhaft, kündigte Jens Oehmichen vom DWD in Leipzig-Holzhausen an. Demnach müssen Leipzigerinnen und Leipziger die nächsten Tage mit allem rechnen: Sonne, Wolken, Wind, Regen und möglicherweise auch mit dem einen oder anderen Gewitter.

Eine Kaltfront sorgt dafür, dass die Temperatur am Dienstag und Mittwoch auf 20 Grad Celsius abfällt, so der Wetterexperte. Schuld daran sei ein Tiefdruckgebiet, das aus Skandinavien kühle Luft nach Leipzig bringt.

