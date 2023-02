﻿Kurzes Gewitter in Leipzig: Darum kann es auch im Winter blitzen und donnern

Leipzig. Blitze und Donner über Leipzig – und das im Februar. Am späten Mittwochnachmittag zog ein Gewitter über die Messestadt, dass viele Leipzigerinnen und Leipziger zum Stutzen brachte, denn Wintergewitter sind eher ungewöhnlich. Doch unter bestimmten Bedingungen kann es auch zur kalten Jahreszeit blitzen und donnern.

Eisige Temperaturen in großen Höhen

Auslöser war der große Temperaturunterschied zwischen dem Boden und den höheren Luftschichten. Fünf bis sechs Kilometer über dem Erdboden herrschen aktuell eisige Temperaturen zwischen -30 und -35 Grad Celsius, erklärte Florian Engelmann von der Leipziger Niederlassung des Deutschen Wetterdiensts. Am Boden ist es mit fünf bis sechs Grad jedoch vergleichsweise warm. „Dadurch entsteht ein Temperaturunterschied von um die 40 Grad. Das muss die Natur ausgleichen,“ so der Wetterexperte. Die abrupt aufsteigende warme Luft verursachte so Entladungen, die Leipzigerinnen und Leipziger am Mittwochnachmittag in Form von Donnern und Blitzen beobachten konnten.

Gewitter im Winter sehr selten

Im Sommer sorgt die Sonne dafür, dass sich der Boden schnell aufheizt und ein großer Kontrast zur Temperatur in den höheren Luftschichten entsteht. Im Winter bleibt dieser Effekt aus und solche großen Differenzen kommen häufig nicht zustande. Deswegen seien Gewitter im Winter sehr selten, so Engelmann.

Leipzig bildete das östliche Ende des Gewittergürtels, der sich am späten Nachmittag aus dem Westen über Deutschland spannte. Nach wenigen Minuten war das Wetterspektakel auch schon vorbei, übrig blieb lediglich der Regen.