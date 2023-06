﻿Gießerei-Abriss: Gutachten zum Staub im Leipziger Westen liegt vor

Kostenfrei bis 08:30 Uhr lesen

Bodenproben

Noch genießbar? Der Industriestaub, der beim Abriss der Halberg-Gießerei in Leipzig entstand, legte sich in den Kleingärten der Umgebung auch auf Pflanzen.

Beim Abbruch der Industrieanlage an der Merseburger Straße in Leipzig ist viel Staub aufgewirbelt worden. Anwohner sorgen sich seither um ihre Gesundheit und wollen wissen, ob sie in ihren Gärten angebautes Obst und Gemüse noch essen können. Jetzt gibt es erste Ergebnisse.