﻿Als Filmdiva Gina Lollobrigida in Leipzig ein Tigerbaby taufte

Leipzig. Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport der Messestadt feierten im Sommer 1997 das „Rendezvous im Zoo“, den Auftakt der Sommerreihe der Leipziger Volkszeitung. Der unumstrittene Star des Abends kam aus Italien: Die weltberühmte Schauspielerin Gina Lollobrigida weilte damals in Leipzig, um den „Sommernachtstraum“ im Gewandhaus vorzubereiten, eine Gala zugunsten der Internationalen Mendelssohn-Stiftung, für die sie gemeinsam mit Kurt Masur die Schirmherrschaft übernommen hatte.

Lollobrigida schaute sich um unter großen und kleinen Tieren, plauderte mit der Stadtprominenz, erfreute sich wie die anderen rund 750 Gäste an einem lauen Sommerabend – und taufte ein Tigerbaby auf den Namen Lollo. Jetzt verstarb die Filmdiva im Alter von 95 Jahren. Wir veröffentlichen hier in Erinnerung an den prominenten Zoobesuch unsere Berichte aus dem LVZ-Archiv vom 12. Juli 1997:

Fototermin am Tigerkäfig – das Kätzchen heißt jetzt Lollo

Die Mutter war ärgerlich und knurrte, die Kleine nur ängstlich. Knapp sechs Wochen alt – und dann zu nächtlicher Stunde so ein Wirbel um das gestreifte Mädchen. Gina Lollobrigida im Leipziger Tigerhaus. Lange lässt sich Italiens Kinodiva, selbst eine ausgewiesene Fotografin, nicht bitten, greift zur Kamera und lichtet das Kätzchen ab. Der Schnappschuss einer Patin, denn plötzlich fragt jemand: Wie soll sie denn heißen? Gina vielleicht? Kurzes Nachdenken. Kopfschütteln: Nein, Lollo. Die großen braunen Augen strahlten genauso wie damals, als sie im Zigeunerkleid am Wegesrand stand und Gérard Philipe mit feurigem Blick überm tiefen Dekolleté verführte – „Fanfan der Husar“, immer noch einer ihrer Lieblingsfilme.

Als erfahrene Fotografin entdeckte Gina Lollobrigida bei einem kleinen Zoospaziergang sofort ein interessantes Motiv. Rechts das Motiv, das sie mit ihrer Kamera festhielt. © Quelle: Uwe Pullwitt/Gina Lollobrigida (LVZ-Archiv)

Als Gina Lollobrigida kurz nach 20 Uhr im schwarzen Kleid mit einem goldfarbig bestickten Jäckchen erschien, erstarben alle Gespräche. Überall Erstaunen, Überraschung - und Erleichterung. Bis kurz vor der Zoo-Party wackelte der Starbesuch. Gina Lollobrigida: „Ich bekomme so viele Einladungen, die kann ich gar nicht alle annehmen. Aber die vom Leipziger Gewandhaus war so nett, da bin ich gekommen.“ Sie habe sich immer wohl gefühlt in Deutschland, weil man hier ihre Filme liebt. Doch nicht nur ihre Filme, sondern auch sie selbst. Im Zoo am Donnerstagabend lagen ihr jedenfalls mindestens 750 Fans zu Füßen, die um Autogramme baten oder einfach ein paar Worte mit ihr wechseln wollten. Eine Sympathiewoge, die Gina - charmant auf jeden eingehend, der zu ihr kam - spürbar genoss. Und das bis kurz vor Mitternacht.

Trotz der langen Anreise – sie musste um 8 Uhr früh los – und der nur kurzen Ausruhzeit vor der Party im „Inter-Conti“, machte sie gern noch einen kleinen Bummel durch den Zoo, war begeistert vom Tropenhaus (“Das erinnert mich an meinen Garten in Rom“) und von den bunten Vögeln („Ich liebe Vögel. Sie sind so voller Leben“), vom Maus-Schaufenster (vor dem sie gleich eine Geschichte über ihr Hausmädchen erzählte, das immer laut kreischt, wenn es eine Maus sieht) und vom schwarzen Panther (“Eine wunderschöne Katze“).

Daran, wieder zu filmen, denkt sie eigentlich nicht. Dafür beschäftigt sie sich viel zu sehr mit der Bildhauerei und mit dem Fotografieren. Auch kein Gedanke an Memoiren? „Ich bereite etwas vor. Mit Fotografien. Mein Leben gehört mir. Da gebe ich nur preis, was ich möchte.“

Ein Weltstar auf den Spuren Mendelssohns

Am nächsten Tag zeigte sich Lollobrigida in der Thomaskirche fasziniert: „Wunderbar.“ Der geübte Blick der Fotografin badete im magischen Lichtspiel, während Gewandhausdirektor Volker Stiehler Italiens Gina Nazionale durch jenes Gemäuer führte, in dem Johann Sebastian Bach einst wirkte und in dem die Leipziger Bach-Renaissance begann – dank Felix Mendelssohn Bartholdy.

Blättern in der Andruckausgabe der Zeitung mit ihr als Titelfoto: Gina Lollobrigida bei ihrem Zoofest-Besuch im Jahr 1997. © Quelle: Armin Kühne

Für diesen Musiker kam Italiens Kurvenstar der 50er Jahre nach Leipzig: Am 6. September ist sie Schirmherrin für den „Sommernachtstraum ‚97“ im Gewandhaus, einer „italienischen“ Benefiz-Gala zur Wiederherstellung des Wohn- und Sterbehauses von Mendelssohn Bartholdy (geschätzte Kosten: 4,5 Millionen Mark). Volker Stiehler: „Gina Lollobrigida ist Filmstar, Fotografin und Plastikerin. Dadurch bekommen wir allein durch sie einen multikulturellen Bezug.“

Am Mittag: Gina schlendert, gleich nach dem Abstecher zur Thomaskirche, durchs Gewandhaus, genießt den Blick durchs Panoramafenster, findet die Quevedo-Gemälde viel zu bedrückend, bleibt immer wieder vor den Musikerplastiken von Brahms, Schumann, Beethoven stehen. Im ersten Stock eine kleine Ausstellung: Figuren von Felix Ludwig, dem Ex-Gewandhausmusiker. Gina mit Kennerblick : „Kleine Plastiken zu machen ist sehr kompliziert. Wenn etwas schiefgeht, ist es gleich ein Desaster. Bei großen kann man alles immer irgendwie korrigieren.“ Beim Abschied von Felix Ludwig gibt’s eine kleine Musikerplastik als Geschenk. Sanft streicht Gina über die glatte Oberfläche: „Schön, wirklich sehr schön.“

Noch ein kurzer Gang durch den großen Saal, in dem Eckehard Meister gerade an Bachs Preludium und Fuge übt, dann geht’s hinüber zum Mendelssohn-Haus. Gina erstaunt vor der Baustelle: „Das soll im Herbst fertig sein?“ Stiftungs-Geschäftsführer Jürgen Ernst, der sie durch die 1. Etage führt, ist zuversichtlich. Eine besondere Überraschung haben sich die Restauratoren einfallen lassen: Ein Stück Holz aus einem von Mendelssohns Zimmern mit einer Widmung für die schöne Italienerin. Am Nachmittag flog sie zurück nach Rom, in ihr Haus in der Via Appia Antica.