Gipszeit und Grippewelle bringen Leipzigs Notfallambulanzen an ihre Grenzen. Die Situation ist weiter angespannt, weil auch das Fachpersonal wegen Krankheit ausfällt.

Leipzig. Kaltes Wetter, glatte Straßen, vereiste Fußwege – sie alle fordern ihren Tribut: „Wir müssen viel gipsen. Da bin ich zum Dienstende oft schneeweiß. Aber im Winter ist das normal. Da ist Gipszeit“, erzählt Steffi Walter. Sie ist Fachkrankenschwester für Notfallpflege und arbeitet in der Zentralen Notaufnahme des Universitätsklinikums Leipzig (UKL). Und das schon seit 2011. Derzeit gibt es viele Stürze, deren Behandlung zeitaufwändig ist. Es gibt auch deutlich mehr Fahrradunfälle. „Wenn sich jemand den Unterarm gebrochen hat, dauert ein ordentlicher Gips schon eine gute halbe Stunde“, erklärt die Krankenschwester, die an diesem Samstag Schichtleiterin ist. „Die Situation ist seit Jahren angespannt.“ Viele der Kolleginnen und Kollegen wechseln, weil sie die Arbeit in der Notaufnahme unterschätzen. „Besonders krass ist es jedes Jahr Silvester“, sagt Steffi Walter.