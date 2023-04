Girls Day 2023: Die L-Gruppe öffnet ihre Türen zum Mädchen-Zukunftstag

Leipzig. Reinschnuppern, praktische Aufgaben ausprobieren, Ausbilderinnen und Ausbilder mit Fragen löchern und Azubis kennenlernen – das und vieles mehr ist am Girls’ Day bei der Leipziger Gruppe möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mädchen sind am Donnerstag, 27. April, von 9 bis 14 Uhr eingeladen, sich über die Ausbildungsberufe und Studiengänge bei den Leipziger Stadtwerken, Verkehrsbetrieben, Wasserwerken und Sportbädern zu informieren. Der Girls’Day findet im Bildungszentrum der Leipziger Gruppe in der Bornaischen Straße 120 statt. Besucher erreichen dies am bequemsten mit der Straßenbahnlinie 11 bis zur Haltestelle Raschwitzer Straße.

So funktioniert die Anmeldung zum Girls’ Day

Noch bis zum 20. April können sich Mädchen anmelden und einen Platz sichern. Das geht unter www.girls-day.de/Radar. Die Angebote der Stadtwerke, Wasserwerke und Sportbäder findet man unter der Kategorie „Umwelt, Energie, Wasser“ und die Angebote der Verkehrsbetriebe unter “Metall und Elektro“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollten Mädchen Interesse an allen vier Betrieben zeigen, sei das kein Problem, wie es in einer Mitteilung der L-Gruppe heißt. Denn egal, für welches Unternehmen sich die Teilnehmerinnen anmelden, jede lernt am Aktionstag alle vier Unternehmen am Standort kennen.

Lesen Sie auch

Der Termin passt nicht? Dann haben alle Interessierten am Freitag, 9. Juni, im Rahmen der 2. Leipziger Nacht der Ausbildung die Möglichkeit, die Leipziger Gruppe und ihre Berufsfelder kennenzulernen.

Hintergrund des Girls’ Day: Frauen in ’Männerberufen’ stärken

Der Girls’ Day ist ein jährlich stattfindender Aktionstag, der Mädchen ab der fünften Klassenstufe motivieren soll, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen – Berufe, die vermeintlich ’Männerberufe’ sind. Im Jahr 2023 ist der Mädchen-Zukunftstag am 27. April. Das Pendant zum Girls’ Day ist der Boys’ Day.