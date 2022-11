Polizei warnt vor glatten Straßen – Wetter lockert zur Wochenmitte auf

Leipzig. Der Verkehrswarndienst der Polizei hat am Montagmorgen in Sachsen vor glatten Straßen gewarnt. Außerhalb von Ortschaften gebe es in vielen Regionen überfrierende Nässe, sagte ein Sprecher in Dresden. Die Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit anpassen und entsprechend vorsichtig fahren. Es hätten sich auch einige Glätteunfälle ereignet. Insgesamt halte sich das Unfallgeschehen aber noch im Rahmen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) könne im Laufe des Tages noch etwas Schnee fallen, unter anderem in Nordsachsen. Teils fällt Regen auf noch gefrorene Böden, was die Glättegefahr erhöhe. Ab Mittag soll sich die Situation entspannen, die Temperaturen sollen steigen und die Niederschläge abziehen.

Wärmere Temperaturen in Leipzig zur Wochenmitte

In der Nacht zu Dienstag erwartet der Wetterdienst erneut leichten Frost um -1 Grad. Am Morgen könne es erneut Glatteis geben. Dann sollen die Temperaturen aber steigen.

Ab Mittwoch bleibt es meist trocken, das Thermometer klettert auf 3 bis 7 Grad. Danach soll es der Vorhersage nach zwar oft bewölkt sein. Die Temperaturen steigen zum Wochenende aber weiter und pendelt sich bei etwa 8 Grad ein.

