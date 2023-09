﻿1500 Menschen raven fürs Klima: Global Space Odyssey zieht durch Leipzig

Leipzig. Obwohl hier getanzt und gefeiert wird, sei das keine Party, verkünden die Organisatoren der Global Space Odyssey (GSO). Sondern eine Demo. Offiziell mag das so sein, doch am Ende trifft beides zu. Warum auch nicht? Protest hat viele Ausdrucksformen – darunter auch das Tanzen zu lauter Musik. So ist es bei der GSO schon lange Tradition.

In den Jahren zuvor wollte die GSO stets vor allem auf das Sterben von Clubs und das Verschwinden von Freiräumen aufmerksam machen. Dieses Jahr eine Premiere: Man verschrieb sich dem Thema Klimaschutz und Artenvielfalt, „denn wir wollen noch in 20 Jahren mit der GSO durch die Straßen tanzen“, wie es im Aufruf hieß.

„Es ist fünf nach zwölf“

Mit acht bunten Wagen voller eindrücklicher Botschaften über den Zustand der Erde und des Klimas zog die Demo gegen 12.45 Uhr am Connewitzer Kreuz los und die Karl-Liebknecht-Straße hinauf – mitsamt lauten Bässen, feiernden Menschen und ganz vielen Seifenblasen. Gegen 14.15 Uhr erreichte der Zug den Wilhelm-Leuschner-Platz, wo es Gelegenheit für ein Rave-Päuschen gab und eine Zwischenkundgebung mit zwei Redebeiträgen stattfand. Bis dahin hatten sich laut den Organisatoren rund 1500 Menschen angeschlossen.

„Es ist fünf nach zwölf“, so der erste Redner, Dominic von Scientists For Future, „und die Politik handelt, als wär’s 9.30 Uhr.“ Es gebe Anzeichen, dass die kritische Marke von 1,5 Grad globaler Erwärmung bereits in diesem Jahr erreicht werden könnte, die „katastrophalen zwei Grad“ würden dann in den 2040ern, wohl eher aber 2035 dran sein. Auch die Biodiversität nehme rapide ab: Jeden Tag würden bis zu 150 Arten sterben. „Die Politik wird das System nicht ändern“ – was also tun? „Vernetzt euch“ und: „Lasst die Menschen die ungeschminkte Wahrheit hören“, lauteten seine Ratschläge.

Im zweiten Beitrag sprach eine junge Aktivistin der Letzten Generation über die „Repressionen gegen Klimaschützer“. Es sei ein „Wahn“, wenn bewaffnete Polizisten Razzien bei Aktivisten durchführen und diese zu kriminellen Vereinigungen erklärt würden – „es ist erschütternd, wie versucht wird, uns einzuschüchtern“. Doch „egal, wie mies uns der Staat entgegentritt, wir werden weitermachen“, dafür nehme sie auch in Kauf, vor Gericht zu landen. Am Montag werde sie wieder bei Klimaprotesten in Berlin teilnehmen.

Mit Lastwagen fürs Klima?

„Die Klimabewegung ist wieder da, und sie mit Macht wieder da“, sagte der ebenfalls anwesende Stadtrat Jürgen Kasek (Grüne) mit Blick auf die Teilnehmerzahl bei der GSO und den Klimaprotesten am Tag zuvor.

Allerdings: Mit acht Lastwagen durch die Stadt zu ziehen, um fürs Klima zu protestieren – wie passt das zusammen? Laut Frederik vom GSO-Team hatte das Team versucht, passende elektrische Fahrzeuge zu organisieren, aber keine gefunden – ein weiteres grundlegendes Problem. Man habe diesmal allerdings verstärkt auf Lastenräder gesetzt, und insgesamt sei sogar CO2 gespart worden: „Die Autos, die wegen uns nicht fahren können, hätten mehr ausgestoßen“, sagte er.

Nach der Kundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ging die Demo weiter über den Johannisplatz, den Täubchenweg, die Riebeck- und Prager Straße bis zum Wilhelm-Külz-Park. Am Abend laden dann das Elipamanoke und das Mjut zu Aftershow-Feiern ein.

LVZ