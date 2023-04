﻿Glücksorte in Leipzig: Kraft tanken in der Natur

Eine Liebeserklärung der besonderen Art: In Leipzig sind die Glücksorte nie weiter als einen Steinwurf entfernt. In ihrem Buch beschreibt sie 80 Glücksorte in und um Leipzig, die sich zum Innehalten eignen. Eine inspirierende Entdeckungsreise.

Leipzig. Innehalten ist „in“. Und nicht wenige ergründen dabei, was sie glücklich und zufrieden sein lässt. Wo dieses In-Sich-Hineinhören am besten gelingt, hat jetzt der Droste Verlag ergründet und das 168 Seiten starke Werk „Grüne Glücksorte in Leipzig“ (15,99 Euro, ISBN 978-3-7700-2442-1) veröffentlicht. Es enthält 80 Vorschläge fürs Innehalten. Einige von ihnen dürfte auch so mancher Leipziger nicht kennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Fahr hin und werde glücklich“

Die Düsseldorfer haben vor drei Jahren schon ein ähnliches Unterfangen gewagt. Damals brachten sie das Buch „Glücksorte in Leipzig“ (14,99 Euro, ISBN 978-3-7700-2086-7) heraus, das 80 andere Orte zum Innehalten präsentierte. Den Clara-Zetkin-Park zum Beispiel, den Cospudener See oder den Karl-Heine-Kanal. „Innehalten geht auch, wenn man im Mendelssohn-Haus Klängen aus der Tiefe der Zeit lauscht oder entspannt im idyllischen Schlosspark von Lützschena spazieren geht“, war damals zu lesen. Und: „Fahr hin und werde glücklich.“

Diesmal geht mit Manja Reinhardt eine Autorin an den Start. Sie nimmt ihre Leser mit auf eine Entdeckungstour in ihre „Herzensheimat Leipzig“, heißt es im Klappentext. Sie verspricht auch, in Leipzig seien die Glücksorte nie weiter als ein Steinwurf entfernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Grüne Glücksorte in Leipzig“ ist erst seit dem 10. März im Buchhandel erhältlich. © Quelle: André Kempner

Bei ihrer Reise durch Leipzig kommt Reinhardt zugute, dass die Stadt an der Pleiße eines der größten innerstädtischen Waldgebiete Deutschlands beherbergt und überraschenderweise auch mehr Brücken über Kanäle, Bäche und kleine Flüsse aufweist als Venedig. Also: Grüne Glücksorte satt.

Verwunschene Kulisse: der Abtnaundorfer Park. © Quelle: André Kempner

Das Büchlein ist aber vor allem deshalb interessant, weil es neben bekannten grünen Glücksorten wie dem Gohliser Schlösschen, dem Botanischen Garten oder dem Auwald auch Standorte in den Blick nimmt, die selbst viele Leipziger nicht sofort mit dem Wort „Glück“ assoziieren. Zum Beispiel den Alten Johannisfriedhof am Johannispatz 5. „Umgeben von den schützenden Mauern ist der Alte Johannisfriedhof ein magischer Ort der Einkehr mitten im Zentrum“, schreibt die Autorin. Seine „verwunschene Atmosphäre“ vermittle „einen Hauch Romantik“. Gute Bedingungen fürs Innehalten.

„Wie in einer Märchenwelt“

Auch der Schlosspark Knauthain an der Ritter-Pflugk-Straße wird präsentiert. „Umgeben von riesigen alten Bäumen lässt sich auf den Uferwiesen entspannt picknicken“, so die Autorin. „Märchenhaft“ sei auch die Villa Hasenholz in der Gustav-Esche-Straße 1. Dort lohne sich ein Besuch vor allem sonntags und an Feiertagen zum Frühstücksbuffet und zur Sommerfrische. „Hier befindet man sich tatsächlich wie in einer Märchenwelt“, schreibt die Autorin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Villa Hasenholz: „märchenhaft“. © Quelle: André Kempner

Dem Abtnaundorfer Park bescheinigt sie ebenfalls eine „morbide Romantik, der man sich nur schwer entziehen kann.“ Nicht zuletzt wegen des kleinen Teiches und der Liebesinsel. Auch der Rabensteinplatz zwischen Dresdner Straße und Täubchenweg – im Mittelalter Leipzigs Hinrichtungsstätte, an der geköpft wurde – habe „eine Aura des Unheimlichen.“ Man müsse sich nur die Zeit nehmen, sie zu erspüren. Zum Beispiel an dem vor sechs Jahren neu erschaffenen historischen Froschbrunnen.

Der neue alte Froschbrunnen am Rabensteinplatz. © Quelle: André Kempner

„Fast wie im Urlaub“

Überraschenderweise tauchen auch mehrere Lokalitäten unter den Glücksorten auf. So die Pastel Cafébar in der Georg-Schwarz-Straße 22 „(Portugiesische Lebenslust“ und „eigne echte Oase des Glücks“) und das Café im Pfarrhaus Störmthal in der Dorfstraße 48 (“ein wunderbarer Ort für eine kleine Auszeit“). Sogar der strahlend grüne Zirkuswagen des Sommercafés Zierlich Manierlich am Richard-Wagner-Hain wird vorgestellt: Wer sich dort auf der Wiese oder im Schatten niederlasse, den Blättern zuhöre, wenn der Wind durch sie rauscht, oder im Hintergrund dem Wasser am Palmengartenwehr lausche, fühle sich „fast wie im Urlaub“, so die Autorin. Glück ist offenbar immer auch eine Frage der Perspektive.

Rebecca Salentin (38) und Julia Rittig (34) vom Cafe Zierlich Manierlich im Richard-Wagner-Hain. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tipp: Im Rahmen von „Leipzig liest 2023“ stellt Manja Reinhardt ihr Buch am 30. April um 16 Uhr im Botanischen Garten Oberholz, Störmthaler Weg 2 in Großpösna, vor. Der Eintritt ist frei.