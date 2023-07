„Goldene Henne“ für die Stars des Jahres – Verleihung im Oktober in Leipzig

Leipzig. Die „Goldene Henne“ ist wieder im Anflug auf Leipzig. Deutschlands größter Publikumspreis wird in diesem Jahr bereits zum 29. Mal verliehen. Am Freitag, dem 13. Oktober, können im Studio 3 der Leipziger Media City die populärsten Stars des Jahres in verschiedenen Kategorien die Skulptur entgegennehmen. Die gemeinsame Show von „Superillu“ und MDR wird live im MDR-Fernsehen übertragen.

Publikum entscheidet über 24 Nominierte in fünf Kategorien

Das Publikum konnte bereits seine Stimme abgeben, wer den goldenen Vogel gewinnen soll. Zur Wahl standen 24 Nominierte in den fünf Kategorien Film & Fernsehen, Musik, Comedy, Aufsteiger und Sport. Darunter Jella Haase, Thorsten Merten und Simone Thomalla, David Garrett, Udo Lindenberg und Silbermond, Olaf Schubert, Lisa Eckhart und Dieter Nuhr, Denise Herrmann-Wick oder der 1. FC Union Berlin. Die Abstimmung ist bereits beendet, derzeit läuft die Auswertung.

Neu in diesem Jahr: Eigene Kategorie für Comedy

Neu ist in diesem Jahr die Kategorie Comedy. „Gute Comedy ist eine wahre Kunst, die wir ab sofort mit einer eigenen Kategorie bedenken. Die bisherigen Rubriken Entertainment und Schauspiel verschmelzen in „Film & Fernsehen“, so Superillu-Chefredakteur Stefan Kobus. Weitere Preise werden in den Kategorien Charity und Lebenswerk verliehen. Die Auszeichnung fürs Lebenswerk ging 2022 an die 87-jährige griechische Sängerin Nana Mouskouri.

Sängerin Nana Mouskouri erhielt 2022 die „Henne“ für ihr Lebenswerk. Laudator war Roland Kaiser, der ebenfalls eine „Henne“ gewann. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Wer moderiert nach Kai Pflaume und Florian Silbereisen?

Entertainer Florian Silbereisen moderierte die Show 2022 und war damit Nachfolger von Kai Pflaume, der bereits siebenmal der Gastgeber war. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Noch nicht fest steht, wer in diesem Jahr der Moderator – oder die Moderatorin – der Show sein wird, die Verhandlungen dazu laufen noch. Nachdem der Ex-Leipziger Kai Pflaume siebenmal durch den Abend geführt hatte, übernahm MDR-Showstar Florian Silbereisen 2022 die Gastgeberrolle. Welche Stars und Prominenten in der Show auftreten, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Öffentlicher Ticketverkauf ist in Planung

Erstmals wieder vorgesehen ist ein öffentlicher Ticketverkauf, nach der coronabedingten Pause in den vergangenen Jahren. „Wir müssen aber erst mal die Kapazitäten ausloten. Eine Bekanntgabe, ob es Kauftickets geben wird, wird noch etwas dauern“, so Kobus.

Die Media City ist zum zweiten Mal Austragungsort. Davor fand die Verleihung in der Kongresshalle am Zoo und auf der Neuen Messe in Leipzig statt, noch zuvor in Berlin im Velodrom, im Stage Theater am Potsdamer Platz und im Friedrichstadtpalast.

Helga Hahnemann und Karsten Speck 1991 in der DDR-Fernsehshow „Ein Kessel Buntes“. © Quelle: Klaus Franke

Die „Goldene Henne“ wird seit 1995 vergeben. Diesen Namen trägt der Preis in Erinnerung an die 1991 verstorbene Berliner Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann.

