﻿Leipzig trennt sich von Jugendamtsleiter – und zahlt hohe Abfindung

Leipzig. Die Wege der Stadt Leipzig und ihres Jugendamtsleiters Nicolas Tsapos (53) trennen sich. Beide Seiten hätten sich „einvernehmlich auf die Beendigung der Tätigkeit von Herrn Dr. Tsapos als Leiter des Amtes für Jugend und Familie verständigt“, so die schmallippige Antwort aus dem Dezernat von Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) auf eine LVZ-Anfrage.

Bereits seit Sommer vergangenen Jahres betreibt das Rathaus die Ablösung des Behördenchefs. Noch in der vergangenen Woche wollte sich die Personalverwaltung vom Stadtrat einen Abfindungsrahmen von bis zu einer halben Million Euro bewilligen lassen. Die Summe wurde von der Stadtverwaltung gegenüber der LVZ weder bestätigt noch dementiert. Noch kurz vor der nichtöffentlichen Sitzung zog das Rathaus die Beschlussvorlage allerdings zurück, da es offenbar schon zu einer Einigung gekommen war.

Tsapos steht seit Jahren in der Kritik

Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung zahlt die Kommune für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses eine Abfindung in Höhe von 250.000 Euro an Tsapos. „Vermutlich ist die Einigung billiger als seine Weiterbeschäftigung“, so ein Insider gegenüber der LVZ.

Tsapos leitet die Behörde seit Februar 2014. Kritik an seiner Arbeit gab es in den zurückliegenden Jahren immer wieder. Zweifel wurden laut, ob der ausgebildete Lehrer, der vor seiner Tätigkeit im Rathaus als Geschäftsführer einer Immobilienfirma der Arbeiterwohlfahrt in Bielefeld gearbeitet hatte, der Führungsverantwortung wohl gewachsen sei. Das Jugendamt war bis zu seiner Teilung vor drei Jahren mit 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte Behörde in der Stadtverwaltung, die aufgrund der rasanten Bevölkerungsentwicklung vor immensen Aufgaben stand. Binnen zehn Jahren hatten sich die Hilfen etwa für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche auf mehr als 180 Millionen Euro im Jahr vervierfacht, ohne dass die Behörde wirksam gegensteuerte. In der Kita-Bedarfsplanung habe Tsapos eine „nicht ausreichende Steuerung“ sowie ein „unzureichendes Controlling im Bereich Kita-Maßnahmen“ zu verantworten, heißt es in einem Rathauspapier zu den Gründen für die Trennung. Selbst sieben Jahre nach Einführung des Kita-Rechtsanspruchs fehlten bis vor Kurzem in Leipzig immer noch Kindertagesstätten, zahlte die Kommune Millionen pro Jahr an Eltern, die ihre Sprösslinge privat betreuen lassen mussten.

Eine Frau, die anpackt: Keine drei Jahre hat Bürgermeister Vicki Felthaus (Grüne) gebraucht, um das Jugendamt nach ihren Vorstellungen personell umzubauen. © Quelle: Christian Modla

Neue Chefin Felthaus wollte neues Personal

Der Konflikt spitzte sich zu, als Vicki Felthaus (45) im Herbst 2020 als Bürgermeisterin das Dezernat Jugend, Schule und Demokratie übernahm, zu dem das Amt für Jugend und Familie gehört. Die Grünen-Politikerin brachte ein neues Verständnis von einer Dienstleistungsbehörde mit. In Tsapos, den sie schon aus ihrer Zeit als Vertreterin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Jugendhilfeausschuss kannte, soll sie keinen Mitstreiter für ihre Pläne gefunden haben.

Da Tsapos für sich selbst in Leipzig offenbar keine Perspektive sah, bewarb er sich 2021 in Norderstedt (Schleswig-Holstein) für die Stelle des dortigen Sozialdezernenten. Er unterlag allerdings einer anderen Kandidatin.

Mit der Einigung auf einen Aufhebungsvertrag hat sich Felthaus nun den nötigen Freiraum geschaffen, um das Amt für Jugend und Familie nach ihrem Gusto aufzustellen. Die Erleichterung ist der Rathausspitze anzumerken. „Die Stadt Leipzig“, heißt es aus dem Dezernat von Verwaltungsbürgermeister Hörning, „dankt Herrn Dr. Tsapos dafür, dass er bereits mit Beginn seiner Tätigkeit das damalige Amt für Jugend, Familie und Bildung zukunftsfähig neu aufgestellt und sich gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Amtes in den zurückliegenden Jahren den großen demographischen Herausforderungen erfolgreich gestellt hat. Hierfür gebührt ihm der Dank der Stadt Leipzig.“

Die offene Stelle kann nun neu ausgeschrieben werden. Über die Nachbesetzung wird dann die Leipziger Ratsversammlung entscheiden.