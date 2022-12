Good News zum Jahreswechsel: Ein Samstag voller guter Nachrichten für Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

nun ist er da: der letzte Tag des Jahres 2022. Wie geht es Ihnen damit? Sagen Sie sich, 2023 kann nur besser werden? Oder war 2022 für Sie auch ein gutes Jahr, auf das Sie mit Dankbarkeit und Freude blicken? Wir wünschen Ihnen Letzteres von Herzen. In einer großen Umfrage zum Jahresende wurden LVZ-Leser gefragt, was sie 2023 gern in ihrer Leipziger Volkszeitung lesen möchten. Vielfach kam die Antwort: Bitte berichten Sie (noch) mehr von den guten Dingen. So soll es sein! Ihr Leipzig-Update heute liefert Ihnen schon mal viele gute Gründe dafür, sich auf 2023 zu freuen: Es entstehen neue Arbeitsplätze, große Unternehmen siedeln sich an, das Deutschlandticket kommt, es gibt mehr Geld für Kinder und auch die Buchmesse soll nach Leipzig zurückkehren... Es gibt viele Dinge, auf die wir uns 2023 in Leipzig und Sachsen freuen können.

Natürlich kann man sich Vieles wünschen, sei es auch noch so fantastisch oder unrealistisch. Doch gute Gedanken bewirken oftmals Erstaunliches. Eigentlich wollte sich die Leipziger Journalistin, Autorin und LVZ-Kolumnistin Greta Taubert gar nichts fürs neue Jahr wünschen. Doch dann kam es zum Glück anders: Hier hat sie ganz konkrete Vorschläge, wie das neue Jahr in Leipzig ein wirklich gutes werden könnte. Boulder am Völki und „Generation Alpha“– 23 Wünsche für ein besseres Jahr

Übrigens noch eine gute Nachricht: Am Neujahrstag müssen Sie nicht auf frische Brötchen verzichten. Diese Bäcker haben geöffnet.

Zum Silvesterlauf am Leipziger Auensee starteten bei frühlingshaftem Wetter 542 Läufer. Foto: André Kempner © Quelle: Kempner

Schwitzen am Auensee: Beim Silvesterlauf ging‘s in diesem Jahr heiß her

Ich bin Zahnarzt, ich habe immer Glück gehabt im Leben und möchte gerne etwas zurückgeben. Andreas Huth verlor bei einem Unfall im August seine linke Hand. Dank schnellem Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Wiedemars konnte seine Hand gerettet und sogar wieder angenäht werden.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Wiedemarer Zahnarzt verliert bei Unfall seine Hand – und arbeitet wieder

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Am Neujahrstag, Sonntag 1. Januar 2023, erklingen um 17 Uhr in der Thomaskirche die Kantaten 4 bis 6 aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Es singen und musizieren Anja Binkenstein (Sopran), Susanne Krumbiegel (Alt), Patrick Grahl (Tenor) und das Bach Consort Leipzig. Die Konzertleitung hat Gotthold Schwarz (Bass). Karten gibt es auch an der Abendkasse.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen schönen Jahreswechsel und einen guten Start ins neue Jahr!

Ihre Ina Schwarzbrunn

Chefin vom Dienst

