﻿Grabstein des Leipziger Industriellen Karl Krause entdeckt – Angelleidenschaft rettet Granitblock

Leipzig. Michael Röhr bückt sich über den gewaltigen Granitblock und wischt Regenwasser und Schmutz von der Steinplatte. „Das ist das Grab von Karl Krause, den für Leipzig so bedeutenden Industriellen“, sagt der Inhaber der Leipziger Holzspielmanufaktur Knobel-Hobel. Michael Röhr hat die LVZ auf den Südfriedhof gebeten, damit sie sich selbst ein Bild machen kann – „von diesem Missstand“, wie er sagt.

Am Rande des Friedhofs in einem abgelegenen Bereich liegt der Grabstein rücklings im kniehohen Unkraut. Wie in einem Miniteich wächst Schilf aus der ovalen Vertiefung im Stein. „Eine Schande“, fügt Röhr an, „dass das Grab so in Vergessenheit geraten ist. Karl Krause hat in Anger-Crottendorf in den Jahren 1873 und 1874 die nach ihm benannten Maschinenfabriken errichtet. Mit 1500 Arbeitsplätzen war das eines der bedeutendsten Maschinenbauunternehmen Europas. Achtung vor seinen Leistungen sieht anders aus.“

So sah das Grab von Karl Krause und seiner Familie auf dem Neuen Johannisfriedhof aus. Die Relieftafeln und die Gruftplatte aus Bronze (heute Alter Johannisfriedhof) sowie die Marmorbüste (verschwunden) sind Arbeiten des Bildhauers Adolf Lehnert. © Quelle: Archiv Paul

Wie sich die Bilder gleichen: Bei Recherchen im LVZ-Archiv taucht eine Veröffentlichung vom September 2009 auf. In dem Beitrag wendet sich der Leipziger Sepulkralforscher Alfred E. Otto Paul an die Leipziger Volkszeitung mit der Information, dass er Teile der Grabanlage des Leipziger Industriepioniers Karl Krause (1823-1902) gefunden habe. Ein Foto zeigt den Friedhofsforscher neben dem Grabmal – aus der Vertiefung ragt schon damals Schilf.

Paul hat 2008 die Paul-Benndorf-Gesellschaft zu Leipzig gegründet. „Damals hatte ich die Hoffnung, dass sich die Stadt des Grabmals annimmt, den Stein im Gedenken an Karl Krause wieder aufstellt. Doch bislang ist nichts passiert“, sagt der Vorsitzende der Vereinigung, die sich seit 2008 um die Förderung und Pflege von Kulturwerten im Bereich des Friedhofs- und Denkmalwesens kümmert. Dass es den Hauptteil des Grabes von Karl Krause überhaupt noch gibt, habe eine besondere Bewandtnis, sagt Paul. Das Besondere an dem Fund auf dem Südfriedhof sei, „dass Karl Krause gar nicht hier, sondern auf dem Neuen Johannisfriedhof begraben worden ist“, erläutert der Forscher. „Seine Gebeine liegen immer noch dort.“ Einige wenige Teile seiner „einzigartigen Grabstätte“ seien auf dem Alten Johannisfriedhof gelandet.

Auszug aus der LVZ vom 3. September 2009: Alfred Paul steht am Grabstein von Karl Krause auf dem Südfriedhof. © Quelle: LVZ

Friedhof wurde dem Erdboden gleich gemacht

Paul deutet auf ein Foto, auf dem eine Betonwand zu sehen ist, an der zwei bronzene Reliefplatten angebracht sind und vor der eine Gruftabdeckung, ebenfalls aus Bronze, liegt. „Die Platten sind vertauscht angebracht“, bemerkt der Kenner, winkt dann aber ab. „Darauf einzugehen, lohnt nicht.“ Dass Teile von Grabanlagen vom Neuen zum Alten Johannisfriedhof verbracht worden seien, habe einen Grund, sagt Forscher Paul. „Einen abscheulichen, nämlich die systematische Zerstörung des Neuen Johannisfriedhofs, die vor 50 Jahren begonnen hat.“ Bis heute sei dieser Frevel kaum aufgearbeitet worden, ergänzt Heinz-Joachim Halbach, der Vize-Vorsitzende der Paul-Benndorf-Gesellschaft. Die rigorose Umgestaltung des einstigen Neuen Johannisfriedhofs zu einer Parkanlage, dem Friedspark, sei „eine geplante Auslöschung des Leipziger Stadtgedächtnisses“ gewesen.

Der 1846 geweihte Neue Johannisfriedhof galt als bedeutendste Begräbnisstätte des Leipziger Bildungsbürgertums. „Alle großen Leipziger Geister der Wissenschaften der Künste, der Musik, der Architektur, des Handels und der Industrie haben sich im Tode hier versammelt“, sagt Paul. Darunter Anton Philipp Reclam, die Verlegerfamilie Brockhaus, der Klavierbauer Julius Blüthner, der Kofferfabrikant Anton Mädler und der Eisenbahnpionier Albert Dufour-Féronce. „Neben 1054 Wandstellenarchitekturen prägten unzählige künstlerisch hervorragend gestaltete Einzelgrabmale diesen Friedhof.“

Archivaufnahme von der Grabanlage mit Gruft der Leipziger Kaufmannsfamilie Limburger auf dem Neuen Johannisfriedhof in Leipzig. Die Anlage wurde in Form einer griechischen Tempelfassade errichtet. © Quelle: Archiv Alfred Paul

1950 wurde der Friedhof geschlossen. Weil schutzlos, wurde er seiner Kunstwerke beraubt. 1970 habe dann die lange Agonie dieses Ortes begonnen, so Forscher Paul weiter. Schließlich sei er dem Erdboden gleich gemacht worden. Die Wandstellen wurden niedergerissen, die Grüfte zertrümmert.

„Die Zerstörung dieses Friedhofes war eine kulturgeschichtliche Hinrichtung. Auf dem Neuen Johannisfriedhof waren über 1000 zum Teil sehr kunstvolle Erbbegräbnisstätten“ – viele davon vergleichbar mit denen auf dem berühmten Friedhof Cimetière du Père Lachaise in Paris, wo Persönlichkeiten wie Edith Piaf, Jim Morrison, Oscar Wilde und Honoré de Balzac begraben sind. Der Friedhof in der französischen Hauptstadt zähle jedes Jahr rund drei Millionen Besucher, werde entsprechend von der Stadt gepflegt, so Paul.

Archivaufnahme vom Grab des Leipziger Apothekers Willmar Schwabe (1839 bis 1917) auf dem Neuen Johannisfriedhof in Leipzig. Die Bildhauerarbeit ist von dem Leipziger Josef Magr und zeigt die verstorbene Gattin Christiane Marie Luisa Schwabe. © Quelle: Archiv Alfred Paul

In Leipzig haben zu DDR-Zeiten die kunstvoll gestalteten Grabanlagen niemanden aus der Stadtverwaltung interessiert. Die Gräber wurden nicht nur zerstört, sie wurden zweckentfremdet. In seinem Buch beschreibt es Forscher Paul so: „Inmitten dieses Parkes entsteht ein gewaltiger Hügel durch die Auftürmung tausender und abertausender Grabsteine, und die Verantwortlichen dieser barbarischen Kulturzerstörung empfehlen dem Volk die künftige Nutzung dieses Sepulcrum Lipsiense als Rodelberg.“

Teile von Grabanlagen tauchen heute nach und nach wieder auf. Leipziger bringen Plastiken oder andere Grabkunst zurück. Sie werden der Paul-Benndorf-Gesellschaft zum Kauf oder als Schenkung angeboten. „Wir sind über jeden der Schätze froh. Es zeigt, dass es auch zu DDR-Zeiten viele mit Kunstverstand gegeben hat, die die Zerstörung der Grabanlagen nicht ertragen und so wertvolle Plastiken oder Tafeln vor der Vernichtung bewahrt haben.“

Ausstellung mit Grabkunst auf dem Südfriedhof geplant

Diese Grabkunst soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Gemeinsam mit der Abteilung Friedhöfe der Stadt Leipzig und dem Stadtgeschichtlichen Museum wollen wir eine Sepulkral-Ausstellung einrichten. Die Pläne sind schon sehr konkret“, sagt Paul-Benndorf-Vize Halbach. Ausgesucht wurden dafür Räumlichkeiten in einem leerstehenden Haus am Osteingang des Südfriedhofs.

Doch was geschieht mit dem tonnenschweren mittleren Teil des Grabes von Karl Krause? „Eine Wiederherstellung des Grabmales am historischen Ort, dem heutigen Friedenspark, ist nicht möglich“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Zugleich betont das Rathaus, dass es sich bei Karl Krause um eine wichtige Persönlichkeit der Stadt handele.

Stadt erwägt die Wiederaufstellung des Grabseins

Der Unternehmer, der Buchbindermaschinen entwickelt und gebaut hat, galt als sehr sozial, ließ zum Beispiel zum Wohle seiner Belegschaft eine Werksküche, eine Bibliothek, ein betriebseigenes Schwimmbad, Umkleideräume und Werkswohnungen errichten. „Das Amt für Stadtgrün und Gewässer wird eine mögliche Wiederaufstellung mit den zuständigen Denkmalbehörden abstimmen und damit den bestmöglichen Erhalt der verbliebenen Bestandteile sicherstellen“, informiert eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage.

Der geeignete Ort für die Aufstellung des Grabsteins von Karl Krause ist nach Ansicht von Forscher Paul der Südfriedhof. „Die Mitglieder unserer Gesellschaft befürworten das.“

Der Grabstein von Karl Krause und seiner Familie. Aus der Vertiefung im Granit wächst Schilf. © Quelle: Dunte, Andreas

Allein bei der Aufstellung des Blocks aus schwedischem Granit sollte es aber nicht bleiben. Auch eine Umbettung der Gebeine sollte erfolgen. Wie überhaupt einige Persönlichkeiten auf den Südfriedhof umgebettet werden sollten, wie die Paul-Benndorf-Gesellschaft findet; insbesondere die Leipziger Bürgermeister Wilhelm Otto Koch und Carl Bruno Tröndlin. Auch hierzu gebe es Gespräche mit Vertretern der Kommune. Das wäre ein Anfang und der erste Schritt zu einem anderen Umgang mit der Erinnerung an den Neuen Johannisfriedhof.

Wäre noch offen, warum es den gewaltigen Grabstein des Industriellen Krause überhaupt noch gibt, warum er nicht wie rund 44 000 andere Grabsteine unter dem Rodelberg im Friedenspark liegt. „Das hat einen überaus banalen Grund“, erläutert Friedhofsforscher Paul. „Es ist die große Vertiefung in dem rötlichen Granit. Diese hatte es einem Mitarbeiter des Südfriedhofs angetan. Er brachte den gewaltigen Stein mit schwerer Technik vom Neuen Johannisfriedhof in einen Bereich des Südfriedhofs, wo kaum eine Menschenseele hinkommt. In der Vertiefung züchtete er jahrzehntelang Köderfische. Denn er war ein leidenschaftlicher Angler.“

