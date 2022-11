﻿Unbekannte sprühen politische Graffiti an Neue Nikolaischule in Stötteritz

Linke Parolen an der Neuen Nikolaischule in Leipzig.

Leipzig. An die Neue Nikolaischule in Stötteritz sind insgesamt 20 Graffiti mit teilweise politischen Inhalten von bisher unbekannten Tätern gesprüht worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handele es sich um bis zu vier Meter große Schriftzüge, die mitunter eindeutig dem linken Spektrum zugeordnet werden könnten. Der Schulleiter des Gymnasiums hat eine schnellstmögliche Beseitigung der Schriftzüge veranlasst, die während der Herbstferien entstanden sind.

„Das hat auf dem Schulhof nichts zu suchen“

Unter anderem ist die Phrase „Leipzig bleibt linnxx“ zu sehen und der Schriftzug „Antifa Area“. Die gesprühten Botschaften befinden sich an der Umfriedungsmauer und auf mehreren Betonkübeln, so gab es die Polizei bekannt. Man habe Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Linke Parolen an der neue Nikolaischule in Leipzig © Quelle: André Kempner

Schulleiter Heiner Wulfert bezeichnete den Vorfall gegenüber der LVZ am Mittwoch als „Alltagsgeschehen“. „Das kommt leider regelmäßig vor“, sagt Wulfert. Dieses Mal sei es jedoch mehr als üblich. „Das hat auf dem Schulhof nichts zu suchen“, findet der Schulleiter. Deshalb sollten die Graffiti so schnell wie möglich weg.

Keine Seltenheit in Leipzig

Eine Thematisierung des Vorfalls mit den Schülerinnen und Schülern plant Wulfert nicht. Er werde jedoch den Schülersprecher befragen, ob es Anfragen oder Hinweise vonseiten der Schülerschaft gab.

In der jüngeren Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen an Schulen. Zuletzt wurde das Humboldt-Gymnasium in Reudnitz-Thonberg mehrfach mit Graffiti besprüht, die jedoch ukrainefeindliche und pro-russische Inhalte zeigten.

