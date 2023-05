﻿„Die Leute schulden mir ein Bier“: Eigentümer des Wünschmann-Hauses reagiert gelassen auf Grafitto

Leipzig. Auf der Kuppel des Wünschmann-Hauses an der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße (Zentrum-Süd) prangt seit kurzem ein riesiges Graffito. „Snow Taco“ ist dort aus südlicher Richtung weithin zu sehen. Dem Münchner Miteigentümer des Gebäudes, Silvan Engelmeier, sind die mutmaßlichen Verantwortlichen dabei nicht fremd. „Wenn man mit Immobilien zu tun hat, kennt man sich irgendwann auch ein bisschen mit Graffiti aus“, sagt Engelmeier im Gespräch mit der LVZ. Er glaubt, selbst bereits mit den Sprayern zusammengearbeitet zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeitloser „Schnee“ auf den Pittlerwerken

Engelmeiers Unternehmen gehören in Leipzig nicht nur das Wünschmann-Haus, sondern auch die Pittlerwerke. Die befinden sich in Leipzig-Wahren. Während dort bis 1997 ein Kapitel Leipziger Industriegeschichte geschrieben wurde, finden nun Kunstveranstaltungen statt. Mancher Leipziger erinnert sich vielleicht noch an die monumenta 2018. Dieses Festival zwischen Street Art, Diskussionen und zeitgenössischer Kunst fand mitten im post-industriellen Charme der Pittlerwerke statt. Und was passte da schon damals hervorragend rein? Graffiti. Genauer gesagt: Graffiti von „Snow“.

Das legale „Snow“-Graffito auf dem Dach der Pittlerwerke in Leipzig-Wahren. © Quelle: Pittlerwerke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ursprünglich war unter diesem Namen der wahrscheinlich bekannteste Sprayer Ostdeutschlands in Leipzig aktiv – bis er in den 1990er Jahren dann von der Polizei gefasst wurde. Inzwischen engagiert sich in Reminiszenz eine ganze Crew unter diesem Namen. Im Rahmen der monumenta 2018 durften die Mitglieder von „Snow“ ganz legal ein riesiges Graffito auf das Dach der Pittlerwerke sprühen – auf 45 mal 8 Metern. Engelmeier klingt stolz, als er sagt: „Das Wort ,Snow’ auf dem Dach ist so groß, das kann man sogar auf GoogleMaps erkennen“. Quasi die Chinesische Mauer in Leipzig.

Über die neue, nun jedoch illegale Arbeit auf dem Wünschmann-Haus ist Graffiti-Fan Silvan Engelmeier tatsächlich auch nicht besonders sauer. „Das sind eben Graffiti-Künstler. Sie sehen es als ihre Aufgabe an, die Stadt voll zu sprayen“, erläutert der geschädigte Miteigentümer gelassen. Engelmeier selbst war am Donnerstagmorgen, als das Graffito entdeckt wurde, zufällig in Leipzig und habe gleich vorbeigeschaut: „Eher schlampig gearbeitet, finde ich“, sagt Engelmeier. „Und saugefährlich – aber das ist deren Problem.“

Silvan Engelmeier hat Mitglieder der heutigen „Snow“-Crew bei der Arbeit damals an ihrem Graffito auf dem Dach der Pittlerwerke nicht persönlich kennengelernt. Falls es sich im aktuellen Fall überhaupt um die gleichen Leute handele, wussten die Verfasser offenbar auch nicht, dass das Wünschmann-Haus ihm gehört, denkt Engelmeier. Sonst hätten sie ja einfach fragen können. „Die schulden mit jetzt auf jeden Fall ein Bier“, sagt er scherzhaft.

Falkennest auf dem Dach wird gestört

Auch wenn der Immobilieneigentümer gelassen scheint, geht es letztlich aber doch um einen Schaden, der entstanden ist. Die Polizei schätzt diesen auf etwa 50 000 Euro. Zudem bringt die illegale Arbeit auch den Tierschutz vor Ort in Bedrängnis: „Mich ärgert vor allem, dass da jetzt auf dem Dach so viel los ist – wegen der Falkenkinder“. Denn auf dem Wünschmann-Haus sei auch ein Nistkasten für Falken angebracht. Wie Engelmeier erzählt, lernen die Falkenküken für gewöhnlich um diese Zeit fliegen – was mit den Arbeiten zur Entfernung kollidieren könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz allem werden die Leipzigerinnen und Leipziger wohl deshalb noch eine Weile diskutieren können, ob der Schriftzug „Snow Taco“ nun Kunst oder Schmiererei ist, denn bis das Graffito beseitigt werden kann, wird es noch eine Weile dauern.