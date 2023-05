Das Grassi-Museum in Leipzig bekommt eine neue Alarmanlage

Leipzig. Das Grassi am Leipziger Johannisplatz bekommt mehr als eine halbe Million Euro vom Bund für neue Alarmanlagen zur Verfügung gestellt. Objektverwalterin Corina Schator bestätigte am Donnerstag, dass die 502.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ (INK) zugesichert seien. Noch in diesem Jahr soll die Suche nach einer geeigneten Firma für die Erneuerung der Anlagen losgehen.

„Wir freuen uns sehr über die Förderung“, sagt Corina Schator. „Es gab zwar immer wieder Anpassungen und Veränderungen an der Sicherheitsinfrastruktur der Museen. Jetzt steht aber eine größere Aktion bevor.“

Sicherheit auf dem neuesten Stand bis 2025

Bis die neue Technik in den drei Museen im Grassi vollends installiert ist, könne es aber noch einige Jahre dauern. Bezüglich der Baumaßnahmen rechne die Objektverwalterin mit einem Start in 2024 und einem Ende in 2025.

Mit dem INK-Programm fördert der Bund in Zusammenarbeit mit den Ländern Investitionsmaßnahmen zum Erhalt national bedeutsamer und prägender Kultureinrichtungen in der Bundesrepublik. Insgesamt stelle die Kulturstaatsministerin 16,2 Millionen Euro für 26 Einrichtungen bereit.