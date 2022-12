﻿Gratis-Bäume vom Leipziger Weihnachtsmarkt – nach einer halben Stunde sind alle weg

Am Donnerstagnachmittag waren in der City überall Leipziger mit Weihnachtsbäumen zu sehen. Denn das Marktamt der Stadt verschenkte 750 Tannen, die zuvor als Dekoration auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt standen. Nur die Bäume direkt auf Markt durften nicht mitgenommen werden, weil dort die Stände noch am 23. Dezember geöffnet haben.

Leipzig. In der Leipziger City war nicht zu übersehen, dass am Donnerstagnachmittag Bäume vom Weihnachtsmarkt verschenkt wurden: In fast allen Innenstadtstraßen waren Menschen mit Weihnachtsbäumen unterwegs – zumeist Familien mit Kindern, die sich ihre Exemplare gemeinsam ausgesucht hatten. Manche brachten ihre Tannen in Kinderwagen nach Hause, andere rückten professionell mit Handkarren an. Ab und an wurden gleich zwei Bäume davongetragen – für Freunde oder Bekannte. Aber nicht wenige waren auch schon mit einem Mini-Exemplar fürs Büro zufrieden. Oder mit Tannenzweigen für das Gesteck zu Hause. Schon eine halbe Stunde nach dem offiziellen Verteilstart um 16 Uhr waren fast alle 750 Weihnachtsbäume weg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im „Leipziger Märchenwald“ auf dem Augustusplatz durften sich Interessenten ihre Bäume selber aus der Kulisse holen. © Quelle: Dirk Knofe

Besonders abenteuerliche Szenen spielten sich im „Leipziger Märchenwald“ auf dem Augustusplatz ab. Denn dort durften sich die Interessenten ihre Bäume selber aus der Dekoration holen. Mitarbeiter des Marktamtes hatten die Tannen dafür aus ihren Ständern gelöst. Und so stiegen dort ständig Leute über die Mini-Absperrzäune, um sich ein Exemplar zu sichern.

Daniel Rumold war zufrieden. Sein Weihnachtsbaum wird in Volkmarsdorf aufgestellt. © Quelle: Dirk Knofe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer von ihnen war Daniel Rumold aus Volkmarsdorf. „Bei uns ist es Tradition, dass wir uns unseren Baum vom Weihnachtsmarkt holen“, erzählte der 41-Jährige. „Hier wird er ja nicht mehr gebraucht und bei uns erfüllt er noch seinen Zweck. Nach Weihnachten trocknen wir ihn und verfeuern das Holz im Kamin.“ Dass es die kostenlosen Bäume erst am 22. Dezember gebe, sei kein Problem. „Bei uns wird der Weihnachtsbaum ohnehin immer erst am 24. Dezember aufgestellt.“ Und wie kommt das Exemplar vom Augustusplatz nach Volkmarsdorf? „Ich rufe gleich meinen Vater an und dann befestigen wir den Baum auf dem Autodach.“

Carolin Herrmann transportierte ihren Baum mit einem Kinderwagen nach Hause. © Quelle: Dirk Knofe

Carolin Herrmann hatte es nicht so weit, denn sie wohnt gleich am Johannisplatz. Die 34-Jährige hatte einen Kinderwagen mitgebracht, um ihren Immergrünen leichter transportieren zu können. „Ich mache das zum ersten Mal“, erzählte sie. „In unserer Wohnung steht schon seit dem 1. Advent ein Baum. Aber der ist inzwischen ziemlich trocken, wahrscheinlich wegen der Fußbodenheizung.“ Das neue Exemplar werde diesmal erst am Heiligen Abend aufgestellt.

Daniela Kötzsch und Sohn Matteo wollten ihren Baum so schnell wie möglich aufstellen. © Quelle: Dirk Knofe

So lange will Daniela Kötzsch nicht warten. „Am 24. Dezember ist mir das zu stressig“, schilderte die 44-Jährige. „Da wird gekocht und gebacken.“ Auch sie war zum ersten Mal bei der Gratis-Aktion dabei. „Wir wollten uns eigentlich einen Baum kaufen, aber das hier ist nachhaltiger.“

Robert Kühne und Sohn Hannes waren positiv überrascht, dass alles so unproblematisch ablief. © Quelle: Dirk Knofe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Robert Kühne war auf gut Glück ins „Märchenland“ gekommen. „Wenn ich hier keinen Baum bekommen hätte, hätte ich einen gekauft“, erzählte der Südvorstädter. „Bei uns bekommt der Baum jetzt eine zweite Chance.“ Der 42-Jährige brachte sein Exemplar in die Tiefgarage unter dem Augustusplatz, wo sein Auto stand.

Stefan Haußmann war mit seinem Simson Krause Duo angerollt, um sich eine kostenlose Tanne zu sichern. © Quelle: Dirk Knofe

Viele Baum-Interessenten hatten ihre Fahrzeuge in der Goethestraße geparkt. Der 67-jährige Stefan Haußmann war dort mit einem Simson Krause Duo vorgefahren. Für ihn war die Tanne zuvor auf die Größe gekürzt worden, die er transportieren konnte.

In der Goethestraße hatten auch Daniel und Christina mit Sohn Carl einen Stopp eingelegt. Sie waren sogar mit einem Transporter gekommen, um sich gleich drei Bäume zu sichern - zwei bekommen Freunde.