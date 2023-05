Klimaneutral bis 2035

In zwölf Jahren will die Leipziger Stadtverwaltung ihre Treibhausgasemissionen auf Null reduziert haben und so mit ihrem Tun das Klima nicht mehr beeinflussen. Wie Green Budgeting dabei helfen soll.

