Grenzkontrollen: Sachsen und Kommunen machen Druck - das war am Sonntag wichtig

nicht nur aus Sachsen, auch aus anderen Ländern und Kommunen kamen zuletzt dramatische Warnungen vor einer Überlastung. Bis Ende August registrierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 204.000 Erstanträge auf Asyl - ein Plus von 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen und vor allem auf Drängen der ostdeutschen Bundesländer Sachsen und Brandenburg hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nun umentschieden. Stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien sollen eimgeführt werden. Es gehe ihr um pragmatisches Handeln, hatte sie ihr Umdenken begründet. Landeschefkorrespondent Kai Kollenberg hat diese überraschende Wendung nun zum Anlass genommen und die Frage gestellt, ob der Freistaat damit etwas aufatmen kann? Immerhin scheint eine der Hauptforderungen zunächst erfüllt zu sein.

Beamte der Bundespolizei stehen bei der Einreise nach Deutschland am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke (Brandenburg). © Quelle: Patrick Pleul/dpa

Aber so richtig zufrieden ist die Landesregierung mit der neuen Regelung offenbar nicht, wie Kollenberg herausgefunden hat. Innenminister Armin Schuster (CDU) monierte „fehlende Klarheit“ und sprach von Maßnahmen, die „sofort“ greifen müssen. Bleibt abzuwarten, wie die Bundesinnenministerin auf den nicht nachlassenden politischen Druck aus Sachsen reagiert.

Dass die Lage mehr als ernst ist, zeigt auch ein „Weckruf“ an die Bundes- und Landesregierung, der Sonntag vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) sowie der Sächsische Landkreistag veröffentlicht wurde. Auch dieses Papier hat unser Landespolitik-Experte genau analysiert. „Am individuellen Recht auf Asyl rütteln wir nicht“, zitiert Kollenberg Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD). Mit einer überforderten Gesellschaft und überlasteten Kommunen sei aber niemandem geholfen. Deutliche Worte des Leipziger Stadtoberhaupts und seiner Kollegen und Kolleginnen, die in der Aussage gipfeln, dass in Sachsen Menschen in den kommenden Monaten in Zeltunterkünften überwintern und auf absehbare Zeit weiterleben müssen.

Remis im Derby: Im Ost-Klassiker des Bundesliga-Handballs trennten sich der SC DHfK Leipzig und der SC Magdeburg am Sonntagabend 27:27. Leipzig war lange Zeit einem Rückstand hinterher gelaufen und erkämpfte sich im Schlussspurt gegen den Champions-League-Sieger noch einen verdienten Punkt. © Quelle: IMAGO/Jan Huebner

Spitzenkandidatur: Die SPD Sachsen gibt um 10 Uhr in Dresden bekannt, wer bei der Landtagswahl im September 2024 auf Platz eins für die Regierungspartei antritt.

Festveranstaltung: Das Uniklinikum Leipzig feiert um 11 Uhr im Paulinum 30 Jahre Organtransplantation. Zu den Gratulanten gehört auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

