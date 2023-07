Im Park, im See, im Wald: Wo Grillen in Leipzig erlaubt ist – und wo nicht

Leipzig. Das Grillen im Park gehört für viele Leipzigerinnen und Leipziger genauso zum Sommer dazu, wie das Baden im See und das Entspannen auf dem Balkon. Grillen ist an öffentlichen Orten in Leipzig prinzipiell nicht verboten. Doch es gibt einiges zu beachten. 

Insgesamt können in der Messestadt acht öffentliche Grillplätze kostenlos und ohne Anmeldung benutzt werden. Dort dürfen Leipzigerinnen und Leipziger auch Lagerfeuer machen, heißt es aus der Stadtverwaltrung. Vier von diesen legalen Grillplätzen befinden sich im Westen und Nordwesten der Stadt, drei im Osten beziehungsweise Südosten und einer im Süden.

Grillen am See: Traumhaft schön, aber verboten

An warmen Sommerabenden verwandeln sich auch Leipzigs Seen zu beliebten Grillhotspots. Dabei ist das dort bis auf wenige Ausnahmen ausdrücklich verboten. Nur an explizit ausgewiesenen Grill- und Feuerstellen dürfen Interessierte einen Barbecue-Abend mit Seeblick genießen. Diese Anlagen sind kostenpflichtig und können vorher gebucht werden. Sie sind besonders für größere Gruppen gut geeignet. Am Markkleeberger See gibt es zwei Stellen, an der Schladitzer Bucht stehen vier Grillplätze zur Verfügung.

Wer Lust auf eine ganz besondere Grillparty hat, kann sich am Cospudener See eine sogenannte „Grinsel“ mieten. Die kleinen, runden Boote sind mit einem Grill ausgestattet und bringen die Dinnerparty so vom Ufer auf das Wasser.

Bei anhaltender Trockenheit lieber auf das Grillen verzichten

So schön trockenes, warmes Wetter für einen Grillabend auch ist – für die Natur können diese Bedingungen auf Dauer gefährlich sein. Der Juli blieb in Leipzig bisher äußerst trocken. Dementsprechend steigt auch die Brandgefahr, die vom Grillen, besonders im öffentlichen Bereich, ausgeht.

Generell gilt: Um Brände zu vermeiden, müssen Grillpartys und offene Feuer einen Abstand von mindestens 100 Metern zum Wald haben, so die Stadt Leipzig. Ausnahmen sind die schon genannten acht öffentlichen Feuerstellen. Bei andauernder Trockenheit, Hitze und einem entsprechend hohen Brandrisiko (Waldbrandgefahrenstufen vier und fünf) könnten unter Umständen aber auch generelle Grill- und Feuerverbote gelten.

Eine Karte vom Sachsenforst, dem Deutschen Wetterdienst und der Mitteldeutschen Agentur für Informationsservice zeigt die aktuelle Gefährdung sowie die Prognose für die darauffolgenden Tage. Ein Blick in diese Karte lohnt sich: Selbst nach verregneten Tagen kann die Brandgefahr binnen kürzester Zeit wieder steigen.

Unabhängig vom Wetter ist es wichtig, dass der Boden des Grills nicht die Erde oder die Grasnarbe berührt, heißt es auf der Website der Stadt. Der Grillplatz sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben. Generell gilt: Wer grillt, ist selbst für die Überwachung der Feuerstelle verantwortlich – und dafür, dass sie sauber wieder hinterlassen wird. 

Wohin mit dem Müll?

In den Parks sind an hochfrequentierten Ecken Mülleimer aufgestellt. In der Nähe des Musikpavillons im Clara-Zetkin-Park, im Johannapark am Paul-Gerhardt-Weg und im Rosental in der Nähe des Grillplatzes am Marienweg hat die Stadtreinigung auch sogenannte Grillaschebehälter aufgestellt. Dort könne die Glut gefahrlos ausglühen, ohne Brandschäden zu hinterlassen, heißt es.

Lebensmittelreste können in den Containern der Stadtreinigung entsorgt werden. Im Sinne der Mülltrennung sollte der Rest des Abfalls am besten Zuhause entsorgt werden: Abgekühlte Asche, Einweggeschirr und nicht entleerte Verpackungen gehören in den Restmüll, entleerte Verpackungen aus Kunststoff, Aluminium und Verbundstoffen gehören in die gelbe Tonne.

