﻿Polizeieinsatz bei Grimmaer Ex-OB-Kandidat und „Goldene Henne“-Gewinner

Grimma. Die Polizei hat am Freitag die Wohnung von Tobias Burdukat durchsucht. Der 40-jährige Sozialarbeiter hatte sich vergangenes Jahr um das Amt des Oberbürgermeisters von Grimma beworben. 2016 erhielt er die „Goldene Henne“ in der Kategorie „Charity“. Was bisher bekannt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem 40-Jährigen wird „gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten“ vorgeworfen, sagt der Freie Journalist Thomas Datt, der am Freitagabend in Grimma mit vor Ort gewesen ist. Der Sozialarbeiter soll mehrere Tweets über einen Staatsanwalt geteilt haben, der beim Leipziger „Tag X“ am 3. Juni vermummt bei der Einkesselung von etwa 1000 Menschen dabei war. Unter anderem soll Burdukat über seinen Account „pudding83“ getwittert haben, dass dieser Staatsanwalt in Grimma wohne. Zudem retweetete er dessen Foto aus einer Juristenzeitschrift.

Lesen Sie auch

Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Dresden erließ ein Richter den Durchsuchungsbeschluss, der vom sächsischen Landeskriminalamt (LKA) umgesetzt wurde. Während sowohl Generalstaatsanwaltschaft als auch LKA am Samstag nicht zu erreichen waren, bestätigte die Pressestelle der Leipziger Polizei die Durchsuchungsaktion in Grimma gegenüber der LVZ mit Verweis auf die zuständigen Stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Langen Straße nahe der Grimmaer Frauenkirche wohnt Sozialarbeiter Tobias Burdukat. © Quelle: Haig Latchinian

Die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten lief Zeugenaussagen zufolge eher diskret ab: Lediglich ein Polizeiwagen habe in der Nähe des Wohnhauses gestanden. Ein Nachbar berichtete gegenüber der LVZ, dass sowohl maskierte Polizisten als auch Ermittler in Zivil im Einsatz waren. Burdukat sei während der Maßnahme mit in der Wohnung gewesen. Ob er derzeit in Polizeigewahrsam ist oder wo sich der Sozialarbeiter sonst befindet, ist unklar. Energisch widersprach ein Nachbar, der anonym bleiben will, Gerüchten, Burdukat sei verhaftet worden: „Das stimmt definitiv nicht“. Ein Kontakt zu ihm kam am Samstag nicht zustande.

Kasek spricht von „Einschüchterungsversuch“

Jürgen Kasek, der für Bündnis 90/Die Grünen im Leipziger Stadtrat sitzt und Versammlungsleiter der Demonstration am 3. Juni in Leipzigs Südvorstadt war, kritisiert das Vorgehen gegen Burdukat. „Es handelt sich aus meiner Sicht um einen Einschüchterungsversuch. Denn Burdukat hat ausschließlich aus öffentlichen Quellen zitiert.“ Kasek machte den Vorfall auf seinem Twitter-Kanal auch publik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft müsse Kritik aushalten können. „Der Staatsanwalt war im Einsatz vermummt, sodass es ein besonderes öffentliches Interesse an dem Vorgang gibt. Es dürfte erstmals so gewesen sein, dass sich ein Staatsanwalt bei einem derartigen Versammlungsgeschehen unkenntlich macht.“

Die Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz schließt sich in einer ersten Reaktion an. Den Einsatz der Polizei bezeichnet sie als „völlig überzogen“. Auf der Liste der Linken hatte sich der parteilose Burdukat im vorigen Jahr um das Amt des Oberbürgermeisters von Grimma beworben. „Tobias Burdukat engagiert sich für junge Menschen und wendet sich gegen die extreme Rechte“, so die Grimmaerin, die viele Jahre selber im Stadtrat saß.

Burdukat konzipierte das Dorf der Jugend in Grimma. „Ich wollte Jugendarbeit im ländlichen Raum anders denken“, erklärte er vergangenes Jahr gegenüber der LVZ. Das brachte ihm 2016 die „Goldene Henne“ in der Kategorie Charity ein. Seit 2020 steht er der für die Bewirtschaftung und Sanierung der Alten Spitzenfabrik gegründeten Between the Lines gGmbH als Geschäftsführer vor.

LVZ