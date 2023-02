﻿„Grob ehrverletzend“ – Schriftstellerin Geipel geht gegen MDR-Doku vor

Leipzig. Mit einer Programmbeschwerde an MDR-Intendantin Karola Wille und den MDR-Rundfunkrat hat die Schriftstellerin Ines Geipel (62, „Umkämpfte Zone“) auf die Ausstrahlung einer Dokumentation, die sich kritisch mit ihrer Rolle als Kämpferin gegen das Dopingsystem im DDR-Sport beschäftigt, reagiert. Unter dem Titel „Doping und Dichtung“ hatte der MDR am 31. Januar den Film gesendet. Darin richten der Ex-DDR-Langlauftrainer Henner Misersky und der Ex-Radsportler Uwe Trömer schwere Vorwürfe gegen Geipel, mit der sie bis 2014 und 2018 noch im Verein der Doping Opferhilfe (DOH) zusammengearbeitet hatten.

„Was man über 45 Minuten zu sehen bekommt, ist im Kern ein Vernichtungsvorstoß gegen die geleistete Aufarbeitung so vieler in diesem Feld“, kritisiert Geipel. Diese Attacke sei grob ehrverletzend und „mich sowie meine Arbeit entwürdigend“, so die Autorin und langjährige Vorsitzende des DOH.

Auch gegenüber der LVZ hatte sich Geipel gegen die MDR-Doku bereits verwahrt. In dem Schreiben an den MDR-Rundfunkrat moniert sie, dass der Film ein Unmaß an Falschdarstellungen enthalte und „in gravierender Weise gegen das Persönlichkeitsrecht wie gegen das Presserecht verstößt“. Sie verlange jetzt unter anderem Aufklärung darüber, wie der Film überhaupt so entstehen werden konnte. Andererseits behalte sie sich das Recht auf Gegendarstellung vor.

Doping-Hilfe vom MDR-Beitrag brüskiert

Der DOH-Vorsitzende zeigte sich gleichfalls brüskiert. „Durch diese gezielte Diskreditierung von Ines Geipel wurde auch das Projekt DDR-Dopingopfer und die langjährige Arbeit des DOH für die zahllosen Opfer auf massive Weise entwertet“, schreibt Michael Lehner ebenso an den Rundfunkrat und die MDR-Intendantin. MDR-Rundfunkrat Dirk Panter (SPD) sagte gegenüber der LVZ, dass bei solchen Vorwürfen erstmal eine Prüfung der Hintergründe stattfände. Dies könne aber dauern.

Die MDR-Doku hatte auch einen Schatten auf den Leipziger Erich-Loest-Preis geworfen. Er wird am 24.Februar an Ines Geipel für ihr literarisches Werk verliehen. Bürgerrechtler wie der Historiker Ilko-Sascha-Kowlaczuk und der Leipziger Uwe Schwabe hatten für eine Verlegung plädiert. Die Leipziger Medienstiftung, die den mit 10.000 Euro dotierten Preis vergibt, steht aber klar hinter Geipel und der einstimmigen Jury-Entscheidung für sie. „Die Preisverleihung findet wie geplant statt“, sagte Stiftungsdirektor Stephan Seeger.