﻿Grönemeyer-Fans fiebern Leipzig-Konzert entgegen: „Sind mit seiner Musik aufgewachsen“

Leipzig. Ein ganzes Jahr mussten sie auf ihr Idol warten – am Samstag war es dann endlich soweit: Herbert Grönemeyer (67) macht auf seiner „Das ist los“-Tour Station in der Leipziger Red-Bull-Arena.

Fans warten auf der Festwiese, dass sich die Tore zum Stadion öffnen. © Quelle: André Kempner

Schon Stunden vor dem um 20 Uhr beginnenden Konzert mit dem erfolgreichsten zeitgenössischen Musiker Deutschlands fieberten seine Fans unter strahlend blauem Himmel vor den Eingängen zum Stadion auf der Festwiese dem Open Air entgegen. Wir haben am Samstagnachmittag mit einigen der rund 45.000 Besucherinnen und Besucher gesprochen – mit Konzert-Neulingen genauso wie mit Grönemeyer-Profis, die kein Event mit ihrem Star auslassen.

Barbara (51) und Jens (53) Köppe aus Kehl in Baden-Württemberg: „Wir sind extra wegen Herbert hierher gekommen.“ © Quelle: André Kempner

Eine Hunderte Kilometer lange Anreise haben Barbara (51) und Jens (53) Köppe hinter sich. Das Paar ist schon am Freitag aus Kehl im deutsch-französischen Grenzgebiet nach Leipzig gereist. „Wir sind extra wegen Herbert hierher gekommen“, erzählt Barbara, die mit ihrem Mann vor 20 Jahren von Halle nach Baden-Württemberg gezogen war. Beide freuen sich riesig auf ihr erstes Grönemeyer-Konzert. „Wir sind ja mit seiner Musik aufgewachsen und wollen ihn nun endlich auch live erleben.“

„Die Stimmung ist sehr entspannt“

Dass dieses Erlebnis nun ausgerechnet in eine Zeit fällt, in der Leipzig von gewalttätigen Unruhen erschüttert wird, tut ihrer guten Laune aber keinen Abbruch. Auf der Fahrt von der Autobahn zum Campingplatz am Kulkwitzer See haben sie zwar verstärkt Polizei gesehen, sind selbst aber nicht kontrolliert worden. „Sonst haben wir davon nichts mitbekommen, und hier auf der Festwiese ist die Stimmung sowieso sehr entspannt”, berichtet Jens.

Entspannte Stimmung im Vorfeld des Grönemeyer-Konzertes bei den wartenden Fans auf der Festwiese. © Quelle: André Kempner

Und was fasziniert sie an Deutschlands liebenswertestem Nuschel-Poeten? „Seine Musik ist einfach wunderbar – und dass man seine Texte sechs Mal hören muss, bis man sie versteht“, sagt Barbara und lacht. Naja, und dann gibt es da noch einen ganz persönlichen Moment in der Musik-Beziehung. „Grönemeyer, Bonnie Tyler, C.C.Catch – das ist unsere Zeit, da haben wir uns kennengelernt.“

Nur fürs Konzert vom Erzgebirge nach Leipzig gekommen: Heike Kunz (56, r.) und Ute Ebert (59). © Quelle: André Kempner

Erinnerung an Gewitterguss beim Grönemeyer-Konzert 2019

Ute Ebert (59) aus dem Erzgebirge hat den Deutschrocker mit der kehligen Stimme schon einmal in Leipzig erlebt. Das war 2019. An jenen Abend in der Red-Bull-Arena kann sie sich noch gut erinnern. „Da mussten wir plötzlich in die Innenräume umziehen, weil ein Gewitter über die Stadt zog.“ Das wird ihr an diesem Samstag erspart bleiben. „Das Wetter ist perfekt.“ Sie ist diesmal mit Heike Kunz (56) gekommen, die auch schon seit vielen Jahren Grönemeyer-Fan ist. „Seine Musik, die Texte – das ist so wunderschön.“ Riesengroß ist ihre Vorfreude auf das zweieinhalbstündige Konzert.

Wegen der angekündigten Demonstrationen, Krawalle und dem Fußballspiel hatten sie anfangs zwar Bedenken, nach Leipzig zu kommen. „Aber es hat dann alles gepasst: Es ist schön ruhig, es gab keinen Stress, der Parkplatz ist gut. Wir wurden nur einmal von Polizei gefragt, wohin wir wollen.“

Nicole Koch (45) und Tochter Annalena (16) mit einer Zeile aus Grönemeyers Song „So wie ich“ aus dem 2011 veröffentlichten Album Schiffsverkehr. © Quelle: André Kempner

Nicole Koch aus Flöha gehört zu denen, die von Grönemeyer nie genug kriegen können. Sie war immer dabei, wenn Leipzig auf seinen Tourneerouten lag. „2007, 2011, 2019“, zählt die 45-Jährige auf. Was mag sie so sehr an ihm? „Er ist ein besonderer Typ. Die Texte sind sehr schön, man kann sie gut mitsingen. Er begleitet mich im Grunde, seit ich 12, 13 Jahre als war.“ Mit dem Mega-Hit „Bochum“ fing die große Leidenschaft zu dem Balladenkönig an.

An das neue, im März erschienene Album „Das ist los“, sagt sie, müsse sie sich aber erst noch gewöhnen. „Herbert Grönemeyer muss man sich zwei, drei Mal anhören, bis man richtig versteht, was er ausdrücken will.“ Die Metaphern in seinen Texten seien legendär, so Nicole Koch. Einen Lieblingssong? Den hat sie nicht, weil sie Grönemeyer nicht auf ein einziges Stück reduzieren will. Ein Song zählt in ihrem Leben dennoch zu den ganz besonderen. „Mein Mann und ich haben 2012 zu Herbert Grönemeyer geheiratet. ,Glück’ war unser Hochzeitslied. Mit dem Lied sind wir ins Standesamt rein.“

Kommen ihrem Idol ganz nah: Mike (56) und Constanze (53) Stötzel gönnen sich immer „Front-of-Stage“-Karten. © Quelle: André Kempner

Hallenser hatten Karten für abgesagtes Konzert im vorigen Jahr

Mike (56) und Constanze (53) Stötzel aus Halle waren bei allen Konzerten mit Grönemeyer in Leipzig dabei, sind für ihn auch schon mal nach Dresden gefahren. Eigentlich hatten sie auch im vergangenen Jahr eine „Verabredung“ mit ihm. Ursprünglich war ein Konzert schon im Juni 2022 geplant. Doch die Jubiläumstour musste wegen einer Corona-Infektion des Musikers damals kurzfristig ausfallen. „Mit kamen die Tränen, als ich damals gelesen habe, dass das Konzert ausfällt“, erinnert sich Constanze. „Ich hatte immer wieder die Hoffnung, dass es nachgeholt wird. Es war so schade, dass die Jubiläumstour dann gänzlich gestrichen wurde.“ Seit Mitte der 1980-er Jahre zählen die beiden zur großen Fangemeinde von „Herbert“ – und sie sind immer dabei geblieben. Für Constanze reicht kein anderer Musiker an Grönemeyer heran. Ihrem Idol sind sie an diesem Abend jedenfalls ganz nah. Sie haben die begehrten Front-of-Stage-Karten. „Das gönnen wir uns bei ihm immer“, sagt Mike – und hofft, dass es trotz der aufgeheizten Lage in der Stadt an diesem Abend zumindest beim Konzert mit Herbert Grönemeyer so entspannt wie am Nachmittag bleibt.

