﻿Herbert Grönemeyer in der Red Bull Arena: Die Bilder vom Konzert vor 40.000 Fans

Live Der Samstag im Liveticker

Es brennt am Connewitzer Kreuz +++ Verletzte nach Demo in der Südvorstadt +++ Grönemeyer gratuliert RB Leipzig

Am späten Samstagabend brannten einzelne Barrikaden am Connewitzer Kreuz. Einige Kilometer weiter gratulierte Herbert Grönemeyer während seines Konzerts in der Red Bull Arena RB Leipzig zum Pokalsieg. Der Tag im Liveticker.