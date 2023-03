﻿Größtes Bauprojekt in Leipzig-Gohlis: Erste Einzüge im September

In Gohlis saniert die Genossenschaft VLW ein ganzes Karree mit 15 Häusern, die meist schon viele Jahre zugemauert waren. 132 moderne Wohnungen entstehen so wieder im Kleisthof – die ersten fünf Häuser werden im September bezugsfertig.

Leipzig. Wie stark die Baubranche unter Druck steht, wurde am Donnerstag bei einem besonderen Termin der Vereinigten Leipziger Wohnungsgenossenschaft (VLW) deutlich. „Zum Glück konnten wir die Sanierung vom Kleisthof schon 2021 starten, also noch vor dem Anstieg der Zinsen“, sagte Vorstandschef Wolf-Rüdiger Kliebes. „Wenn wir dieses Projekt heute finanzieren müssten, wäre es unbezahlbar. Dann müssten wir darauf verzichten.“

Der Kleisthof ist aktuell das größte Bauvorhaben in Gohlis. Es geht um 15 Häuser, die ein ganzes Karree entlang der Kleist-, Coppi-, Lützow- und Dinterstraße füllen. Erbaut hatte sie Architekt Fritz Riemann in den 1930er-Jahren für die VLW. Die Genossenschaft steckt nun mehr als 30 Millionen Euro in das Herrichten von 132 modernen Wohnungen. Zuvor standen sie meist schon sehr lange leer. Graue Netze an den Fassaden schützten die Fußgänger zwischen dem Bretschneiderpark und dem beliebten Restaurant „Schaarschmidts“ vor herabfallenden Teilen.

Neue Tiefgarage schon ab Juli nutzbar

Im Juli wird die neue Tiefgarage mit 97 Stellplätzen im Hof des Kleisthofs fertig sein, dann auch Elektroladepunkte und Platz für Lastenräder bieten, berichtete der Bauprojektleiter der Genossenschaft, Niels Bamberg. Statt einen Generalunternehmer zu beauftragen, vergebe die VLW lieber alle Aufträge selbst – an mehr als 25 Firmen aus der Region, was auch Kosten spare. Im September können die ersten Einzüge an der Ecke Coppistraße/Kleiststraße erfolgen, so Vorstand Kliebes. „Die Nachfrage ist riesig. Wir haben schon jetzt mehr als 200 Reservierungswünsche erfasst.“

Dabei werde die Kaltmiete in den denkmalgeschützten Häusern nicht unter elf Euro pro Quadratmeter liegen können, um „unsere Investitionen im Laufe von Jahrzehnten solide wieder einzuspielen“, sagte er. Auch das sei Ausdruck der enorm gestiegenen Baukosten. Als die VLW 2017 mit der Sanierung ihrer ehemals 300 stillgelegten Wohnungen in dem Gohliser Quartier begann, reichten noch neun Euro Kaltmiete für eine schwarze Null, erläuterte Kliebes. „Wir haben mehr als 6400 Wohnungen – darunter viele im sehr günstigen Bereich und hier nun auch welche im oberen Segment. Das ist eine gute Mischung für die Zukunft, entspricht den Wünschen unserer Mitglieder.“

Am Donnerstag hatte die 1922 gegründete Genossenschaft zu einer kleinen Zeremonie genau gegenüber vom Kleisthof eingeladen – konkret in die Krokerstraße/Ecke Wustmannstraße. Für die herausragende Sanierung von sieben Häusern in diesem Quartier bekamen die VLW und das Team von W&V Architekten jüngst den Hieronymus-Lotter-Preis für Denkmalpflege von der Leipziger Kulturstiftung verliehen. Die Plakette mit dem Konterfei des legendären Bürgermeisters, der zum Beispiel die Umgestaltung des Alten Rathauses zu einem bedeutenden Renaissancebau leitete, wurde nun neben einem Hauseingang angebracht.

Riemann baute mehr als 2500 Wohnungen

„Der renommierte Preis ist im Grunde auch eine postume Ehrung für Fritz Riemann“, sagte Architektin Gabriele Weis von W&V. Durch geschickte städtebauliche Lösungen und imposant gegliederte Fassaden habe der Baumeister „fantastische Wohnanlagen“ erschaffen, die sich gut für heutige Bedürfnisse weiterentwickeln ließen. Auf Riemanns Konto gingen in Leipzig von 1911 bis 1942 mehr als 2500 Wohnungen, ergänzte Denkmalschützer Stefan W. Krieg. Der sonst oft kritisch gestimmte Riemann-Experte lobte die Preisträger für die hohe Qualität bei ihren Bauten. Selbst viele Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse, die in die Fassaden eingefügt wurden, seien vorbildlich mit dem Denkmalschutz abgestimmt.

Nach dem Anbringen der runden Lotterpreis-Plakette in der Krokerstraße 14 A strahlten Björn Andrä und Gabriele Weis von W&V-Architekten sowie VLW-Vorstandschef Wolf-Rüdiger Kliebes (rechts). © Quelle: Wolfgang Sens

Bis Weihnachten 2024 soll der Kleisthof komplett fertig sein, kündigte Kliebes an. Danach habe die VLW nur noch drei stillgelegte Häuser zu sanieren: die Delitzscher Straße 7 und 3 (bekannt als „Chausseehaus“) sowie die Arthur-Hausmann-Straße 9–14 unweit vom Nordfriedhof. „Eigentlich wollten wir dort jeweils schon 2023 beginnen, aber wegen der extrem steigenden Baukosten mussten wir das erstmal auf 2024 verschieben.“