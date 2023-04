Größtes Passagierflugzeug der Welt begeistert Schaulustige - der Samstag in Leipzig

Es war zwar nur ein Übungsflug, dennoch waren rund 1000 Luftfahrt-Interessierte am Samstag begeistert von der A380. Die weltweit größte Passagiermaschine gastierte am Flughafen Leipzig/Halle. Die Besatzung probte Starts und Landungen, denn der Flieger erlebt eine Renaissance.

ich hoffe, Sie haben die sommerlichen Temperaturen genossen und Ihre Seele einmal baumeln lassen. Das optimale Wetter freute sicherlich auch die sogenannten Planespotter am Flughafen Leipzig/Halle. Denn die etwa 1000 Luftfahrt-Fans bekamen ein nicht ganz so kleines Spektakel zu sehen: Der Airbus A380 - das mit 73 Metern Länge und einer Spannweite von 80 Metern größte Passagierflugzeug der Welt - gastierte am Airport. Am Morgen war die Maschine mit der Kennung D-AIMK von München in Richtung Leipzig gestartet. Ziel der Übung war es für die Besatzung, das Start- und Landemanöver zu verinnerlichen. Die Piloten praktizierten unter anderem den manuellen Anflug auf Sicht und das Durchstarten der Maschine.

Am Nachmittag flog die Maschine wieder zurück nach München, wo sie gegen 14.20 Uhr landete. Die Lufthansa will den Flieger ab dem 1. Juni wieder zum Einsatz kommen lassen. Zunächst nach Boston, ab dem 4. Juli dann auch nach New York. Das Unternehmen hatte die Riesenjets eigentlich bereits ausgemustert, reaktiviert aber jetzt einige Maschinen wieder, weil die Nachfrage auf der Langstrecke angezogen hat und sich die Auslieferung neuer Flugzeuge verzögert. Vor dem Linien-Neustart des A380 müssen die Lufthansa-Crews ein umfassendes Trainingsprogramm absolvieren.

Die Ingenieurskunst der A380 ist beeindruckend.“ Hartmut Hübner Planespotter aus Berlin

Mein Kollege Mathias Wöbking mischte sich unter die Schaulustigen und wollte von ihnen wissen, was die Faszination des Planespottings ausmacht. „Die schiere Größe ist faszinierend“, sagt zum Beispiel einer der Zuschauer über die A380. „Und dass so etwas fliegen kann.“ Fotos und Filmaufnahmen (selbst für Livestreams) werden an diesem Samstag gemacht. Knapp 30.000 Flugzeug-Aufnahmen sind bei einigen der Planespotter im Lauf der Jahre schon zusammengekommen. Einige von ihnen reisen quer durch die Republik - dabei spielt das Alter keine Rolle.

Wer von Ihnen nun auch mit dem Gedanken spielt, sich einen solchen Trainingsflug einmal anzusehen: Am 28. April ist eine weitere Trainingseinheit geplant. Auch im Mai soll die A380 noch an einigen Tagen am Flughafen Leipzig/Halle zu sehen sein.





Sie setzt auf der Landebahn in Schkeuditz auf, nur um 20 Sekunden später wieder abzuheben: Eine Maschine des Typs Airbus A380 mit der Kennung „D-AIMK“ beim Trainingsflug diesen Samstag am Flughafen Leipzig/Halle. © Quelle: Michael Strohmeyer

Vorfreude bei den Schlagerfans auf Helene Fischer: Fünf Konzerte gibt die Sängerin von kommendem Dienstag bis Sonntag in der Arena. Leipzig ist auf dem Karriereweg der 38-Jährigen eine wichtige Station – hier gibt sie regelmäßig Konzerte und hatte zahlreiche TV-Auftritte. Fünf Konzerte gibt die Sängerin von kommendem Dienstag bis Sonntag in der Arena. Leipzig ist auf dem Karriereweg der 38-Jährigen eine wichtige Station – hier gibt sie regelmäßig Konzerte und hatte zahlreiche TV-Auftritte. Wir haben ihren Weg in der Messestadt einmal nachgezeichnet.

Frühmorgens vor einer Grundschule: Kinder mit bunten Jacken und großen Ranzen tummeln sich auf den Gehwegen. Ein Auto fährt vor, hält. Eine Frau holt Kind samt Rucksack hinaus. Dann Abfahrt. Keine zwei Minuten hat es gedauert. Alles kein Problem. Oder doch? Kinder mit bunten Jacken und großen Ranzen tummeln sich auf den Gehwegen. Ein Auto fährt vor, hält. Eine Frau holt Kind samt Rucksack hinaus. Dann Abfahrt. Keine zwei Minuten hat es gedauert. Alles kein Problem. Oder doch? „Elterntaxis“ sorgen immer wieder für gefährliche Situationen vor Leipziger Schulen.

Die Buchwelt zu Gast in Leipzig: Am 27. April beginnt die Leipziger Buchmesse, die erste seit 2019. In diesem Jahr werden rund 2000 Aussteller erwartet und rund 130.000 Besucherinnen und Besucher. Dreimal war der Höhepunkt des Bücherjahrs abgesagt worden, der Grund: die Pandemie. Doch auch Fragen nach der Zukunftsfähigkeit einer Buchmesse kamen auf. Am 27. April beginnt die Leipziger Buchmesse, die erste seit 2019. In diesem Jahr werden rund 2000 Aussteller erwartet und rund 130.000 Besucherinnen und Besucher. Dreimal war der Höhepunkt des Bücherjahrs abgesagt worden, der Grund: die Pandemie. Doch auch Fragen nach der Zukunftsfähigkeit einer Buchmesse kamen auf. Im Interview spricht Buchmessedirektor Oliver Zille über Notwendigkeiten, Hoffnungen und neue Formate.

Die 45. Ausgabe des Leipzig Marathons mit 7000 Startern in verschiedenen Distanzen und Disziplinen. Sie werden am Straßenrand angefeuert von zahlreichen Zuschauern. Wegen der Traditionsveranstaltung, die nun erstmals nach der Corona-Pandemie wieder stattfinden kann, mit 7000 Startern in verschiedenen Distanzen und Disziplinen. Sie werden am Straßenrand angefeuert von zahlreichen Zuschauern. Wegen der Traditionsveranstaltung, die nun erstmals nach der Corona-Pandemie wieder stattfinden kann, kommt es am Sonntag zu Einschränkungen im ÖPNV und dem Autoverkehr.

Schnäppchenjäger und Kreativ-Fans kommen bei verschiedenen Gelegenheiten auf ihre Kosten: Ab 10 Uhr öffnet der Flohmarkt im Westwerk (Karl-Heine-Straße 85-93) seine Türen. Zur gleichen Zeit beginnt auch der Flohmarkt auf der Galopprennbahn Scheibenholz. Für Gartenfreunde wird es beim Trödelmarkt ab 11 Uhr im Budde-Haus (Lützowstraße 19) interessant.

