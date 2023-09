Großbrand in Leipziger Abfallbetrieb: Brandspezialist sucht nach Ursache

Leipzig. Nach dem Großbrand in einer Recyclingfirma in Leipzig läuft die Suche nach der Ursache. Am Samstag habe ein Brandursachenermittler die abgebrannte Halle untersucht, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Ein Ergebnis gebe es aber noch nicht. Die Auswertung nehme eine gewisse Zeit in Anspruch.

In einem Leipziger Abfallunternehmen war am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen. Die dichte Rauchwolke war kilometerweit über der Stadt zu sehen. Die Leipziger Feuerwehr war auch noch am Samstagmorgen im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Eine Halle, in der gepresste Abfallballen lagerten, stand lichterloh in Flammen. Es entwickelte sich eine dicke, schwarze Qualmwolke, die weithin zu sehen war. Die Feuerwehr rief die Menschen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Sie war mit 85 Kräften im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf eine Nachbarhalle wurde verhindert.

Am Samstagmorgen gab die Feuerwehr dann Entwarnung für die Anwohnerinnen und Anwohner. Die betroffene Lagerhalle sei in der Nacht geräumt worden. Die Warnung vor starker Geruchsbelästigung wurde aufgehoben. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Den Sachschaden konnte die Polizei zunächst nicht beziffern.

