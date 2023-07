Bei einem Brand ging im April eine Lagerhalle im Leipziger Norden in Flammen auf. Hunderte E-Scooter und Akkus wurden zerstört. Nun stellt sich heraus: Für ihre Lagerung gab es gar keine Genehmigung.

Leipzig. Ein Vierteljahr nach dem Großbrand in einer Lagerhalle im Leipziger Norden stellt sich die Frage, ob dieser möglicherweise vermeidbar war. Bei dem Feuer Anfang April in der Straße Am Kellerberg in Plaußig-Portitz waren Hunderte gelagerte E-Scooter, Akkus, Solarpanels und Teile für E-Mobilität in Flammen aufgegangen. Die Polizei ging von einem Gesamtschaden in Millionenhöhe aus. Jetzt erfuhr die LVZ auf Anfrage von der Branddirektion: Für die Lagerung dieses brennbaren Materials gab es offenbar keine Genehmigung.