﻿Leipziger Feuerwehr warnt nach Großbrand vor Panik wegen E-Mobilität

Leipzig. Brennende E-Scooter, Batterien, Solarpanels und Fertigungsteile für die Elektromobilität: Als am Montag in Plaußig-Portitz eine Lagerhalle in Flammen stand, war es das erste Mal, dass in Leipzig und Umgebung entsprechende Teile in einer solchen Größenordnung Feuer fingen. Aus der Vergangenheit sind weder der Branddirektion Leipzig noch dem Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Fälle bekannt, in denen überhaupt Akkus von Elektro-Fahrzeugen brannten. Im Landkreis Leipzig tauchen gar keine E-Fahrzeug-Brände in der Statistik auf, in Leipzig liegt die Zahl laut Branddirektion in einem niedrigen zweistelligen Bereich – „aber bislang war nie der Akku betroffen“, sagt Sprecher Torsten Kolbe.

Feuerwehrleute müssen wissen, womit sie es zu tun haben

„Es gibt keinen Grund, wegen der Elektro-Mobilität in Panik zu geraten“, so Kolbe. „Das haben wir im Griff. Wir löschen prinzipiell alles.“ Auch von konventionellen Verbrennermotoren oder Gas-Antrieben gingen spezielle Gefahren aus. Wenn ein Akku in Brand gerate, werde allerdings sehr viel Wasser benötigt, das danach schadstoffbelastet sei. „Deswegen müssen die Straßenläufe gesichert werden, damit möglichst wenig ins Grundwasser oder ins Abwasser gelangt“, erklärt Kolbe. Wichtig sei für Feuerwehrleute zudem zu wissen, womit sie es zu tun haben. „Deswegen sind wir für eine Kennzeichnungspflicht.“ Das „E“ auf Kfz-Schildern ist für Halter von E-Autos bislang keine Vorschrift.

Wie bei einer Oberspannungsleitung heißt es bei den Hochvolt-Teilen von E-Fahrzeugen für die Feuerwehr: Abstand halten. Selbst ohne Feuer kann es gefährlich werden, wenn die Rettungskräfte etwa nach einem Unfall einen Menschen bergen wollen, aber an der falschen Stelle die Autokarosserie zerteilen. In Fortbildungskursen lernen die Feuerwehrleute daher, wo sich in den verschiedenen E-Auto-Typen Trennschalter finden, um den Akku vom Rest des Fahrzeugs abzukoppeln. „In den Schulungen nehmen wir die Angst, dass E-Autos stärker brennen als andere“, sagt Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig. An brennenden E-Autos, E-Scootern oder E-Bikes haben bislang aber weder Kreiswehren noch die Leipziger Feuerwehr geübt.

Wenn der Akku eines E-Scooters, eines E-Fahrrads oder eines E-Autos gebrannt hat, kann er sich trotz Löschung erneut entzünden. Kleinere Geräte sollten daher in einem Wassereimer aufbewahrt werden, bis sie fachgerecht entsorgt werden. Für E-Auto-Akkus halten Abschleppdienste spezielle Bergebehälter vor. Aus Sicht der Feuerwehren müsse die Wende vom Verbrennungs- zum Elektromotor jedenfalls nicht gestoppt werden, betont Kolbe von der Branddirektion Leipzig. Zumal E-Autos bereits zum Fuhrpark der Leipziger Feuerwehr zählen. Bis zu den Spielen der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Leipzig sollen zudem sogar zwei elektrische Löschfahrzeuge zur Ausstattung gehören.