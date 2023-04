﻿Ermittlungen nach Großbrand in Leipzig – E-Scooter, Hoverboards und Solarpanele vernichtet

Im Norden Leipzigs ist am Montag eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. In dem Gebäude waren unter anderem Produktionsteile der E-Mobilität gelagert. Erst am Dienstag konnten Experten ihren Ermittlung zur Brandursache aufnehmen. Es muss von einem Millionenschaden ausgegangen werden.

