﻿Große Gewitterfront zieht an Leipzig vorbei

Leipzig. Die für den Donnerstagabend auch in Leipzig erwarteten Unwetter sind bis in die späten Abendstunden ausgeblieben. Wie Regenradar-Darstellungen mehrerer Wetterdienstleister unisono zeigten, zog die erste von wohl mehreren Gewitterfronten nordwestlich und südöstlich an der Messestadt vorbei.

Trotzdem gilt noch bis 22.30 Uhr eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor schwerem Gewitter.

Die Feuerwehr Leipzig schaute indes verstärkt in den Landkreis Leipzig, da dort eine ordentliche Gewitterfront durchzog. Bis gegen 22 Uhr waren allerdings noch keine Meldungen eingegangen.

Unzählige Einsätze im Harz

Im Landkreis Harz gab es am Donnerstagabend durch Unwetter zahlreiche vollgelaufene Keller. Die Integrierte Leitstelle Harz sprach von unzähligen Einsätzen, eine genaue Zahl konnte sie zunächst nicht nennen. Weiterer Einsatzschwerpunkt neben den vollgelaufenen Kellern seien Bäume auf Straßen. Ein Augenzeuge berichtete außerdem von Überflutungen, unter anderem in Blankenburg.

Ein Kleintransporter fährt nach einem Unwetter mit Starkregen über eine überflutete Straße in einem Gewerbegebiet von Blankenburg. © Quelle: Foto: Matthias Bein/dpa

Sicherheit hat höchste Priorität

Wegen des Unwetters haben die Veranstalter des Full-Force-Festivals bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt die für Donnerstag geplante Warm-up-Party abgesagt. Die Sicherheit habe höchste Priorität, hieß es in einer Mitteilung. „Bitte macht eure Zeltplätze sturmsicher, sichert lose Gegenstände oder baut sie wieder zurück und baut bitte keine weiteren Pavillons mehr auf.“ Im Falle eines Unwetters sollten die Teilnehmer Schutz in Autos suchen. Durch das Einschalten der Warnblinkanlage könne man signalisieren, dass noch Plätze im Auto frei seien.

Nur wenige Unwetter-Einsätze in Thüringen

In Thüringen hat das Unwetter bis zum Donnerstagabend nach Einschätzung der Landeseinsatzzentrale noch keine größeren Schäden angerichtet. Aktuell gebe es keine größeren Einsätze, hieß es. Die Unwetterlage halte sich in Grenzen. Nur vereinzelt gebe es umgestürzte Bäume. Vor allem für den Landkreis Eichsfeld, aber auch weitere Kreise, hatte der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben.

