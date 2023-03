﻿LVB investiert in Infrastruktur und Fahrzeuge: Busflotte soll bis 2037 klimaneutral werden

Die Leipziger Verkehrsbetriebe wollen in diesem Jahr knapp 90 Millionen Euro in neue Fahrzeuge und in ihre Infrastruktur investieren. Was das Unternehmen mit dem Geld genau vor hat – hier die Details.

Leipzig. Mit 89,6 Millionen Euro wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe auch in diesem Jahr massiv in Technik und Netz investieren. Das ist nach den Worten von Ulf Middelberg, Sprecher der LVB-Geschäftsführung, auch dringend nötig. Denn nach dem Einbruch der Fahrgastzahlen während der Corona-Pandemie nutzen wieder deutlich mehr Menschen den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). „Wir haben mit 135 Millionen Fahrgästen im vergangenen Jahr annähernd das Niveau von vor der Pandemie erreicht“, sagte Middelberg am Donnerstag. Bei den Stammkunden zählte das Unternehmen mit 113.000 Abonnenten bereits mehr als im Jahr 2019.

„Mit den hohen Investitionen wollen wir weitere Impulse für Wachstum setzen“, so der LVB-Chef weiter. „Wir brauchen ein funktionsfähiges Hochleistungsnetz.“ Nur so könne die Verkehrswende in Leipzig gelingen.

LVB-Chef Ulf Middelberg: „Wir brauchen ein funktionsfähiges Hochleistungsnetz.“ © Quelle: André Kempner

Die Aufträge für neue Straßenbahnen gingen dabei an ein Leipziger Unternehmen, die Netzaufträge in die regionale Bauwirtschaft. Middelberg: „In einer Zeit, in der das Gespenst einer Rezession umgeht, können wir mit unseren Investitionen für die Jobs in der Region etwas tun.“

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die LVB können die Pläne nur dann umsetzen, wenn Bund und Land zu ihren bisherigen Finanzierungszusagen stehen. In dem Investbudget für dieses Jahr sind 55 Millionen Euro Fördermittel bereits eingepreist. Zudem explodieren gerade bundesweit die Baukosten. Wohin das noch führt, ist ungewiss. Die Landsberger Straße haben die LVB aus ihren Vorhaben für dieses Jahr bereits gestrichen, weil die Leistungen zu teuer angeboten wurden.

Dazu stehen die Verkehrsbetriebe vor einem völlig ungewissen Ausgang der Tarifverhandlungen. Die Forderungen der Gewerkschaft Verdi (10,5 Prozent Lohnerhöhung, mindestens aber 500 Euro pro Monat) würden laut Middelberg den Personaletat um 12 bis 13 Millionen Euro ab diesem Jahr erhöhen. Die LVB waren bislang lediglich von 4,3 Prozent ausgegangen. Mit einer Erhöhung der Ticketpreise sei die Verdi-Forderung nicht zu finanzieren. Ohne eine generelle Verbesserung der ÖPNV-Finanzierung bliebe dann nur, das Leistungsangebot zu kürzen. „Wir können jeden Euro nur einmal ausgeben“, sagte Middelberg.

Investitionen ins Netz

Mit 41,4 Millionen Euro wollen die Verkehrsbetriebe in diesem Jahr ihr Schienennetz ertüchtigen. Die größten Projekte, zum Teil in Kooperation mit der Stadt und den Wasserwerken, sind dabei:

Waldstraße (Linie 4): Der Neubau der Straßenbahnstrecke (Kosten: 16,2 Millionen Euro) läuft bereits seit Mitte Oktober 2022. Bauzeit: bis März 2024. Gesperrt ist der aktuelle Bauabschnitt noch bis zum 7. Juli, der zweite Bauabschnitt dann vom 8. Juli bis zum 10. Dezember. Bis zum 7. Juli soll die sogenannte Feuerbachschleife fertiggestellt sein; dann kann die Linie 4 auch wieder Haltestellen in die Waldstraße bedienen.

Wiedebachstraße und Arno-Nitzsche-Straße (Linie 10): Zwischen Arthur-Hoffmann-Straße und HTWK-Sporthalle wird jetzt bis zum 8. Dezember gebaut. Hier investieren die LVB 8,4 Millionen Euro. Gesperrt ist der Abschnitt für den Bahnverkehr vom 6. März bis zum 19. November.

In der Wiedebachstraße werden in den nächsten Monaten die Gleise erneuert. © Quelle: André Kempner

Jahnallee und Zeppelinbrücke (Linien 3, 7, 8, 15, 131): Die Die Sanierung der Brücke und die Erneuerung der Straßenbahngleisanlagen zwischen Haltestelle Sportforum und Cappastraße sind ab dem 2. Mai vorgesehen. Die LVB investieren hier 9,3 Millionen Euro. Gesperrt ist der Bahnabschnitt vom 10. Juli bis zum 3. September 2023. Dann steht auch die Feuerbachschleife zur Verfügung, sodass Bahnen das Stadion und die Arena erreichen können. Die komplette Bauzeit erstreckt sich wegen der aufwändigen Brückensanierung bis Mai 2025.

Im Sommer werden die Gleise in der Jahnallee modernisiert. Die Sanierung der Zeppelinbrücke dauert bis 2025. © Quelle: André Kempner



Volbedingstraße (Linie 1E): Vom 13. November dieses Jahres bis 2o26 soll zwischen Mockauer Straße und Zeumerstraße gebaut werden. Die Gleisschleife Schönefeld wird dadurch vom 20. November bis 2025 gesperrt.

Delitzscher Straße (Linie 16): Vom 10. Juli bis 15. Oktober dieses Jahres wollen die LVB für 3,6 Millionen Euro die Gleise zwischen Theresienstraße und Wittenberger Straße erneuern. In dieser Zeit ist die Strecke für den Straßenbahnverkehr gesperrt.

Georg-Schwarz-Straße (Linie 7): Vom 21. August bis zum 6. Oktober soll zwischen Flemmingstraße und Rinckartstraße gebaut werden. Die Maßnahme wird gebündelt mit der Instandhaltung der Gleisanlagen in der Georg-Schwarz-Straße, Höhe Haltestelle Rathaus Leutzsch, und auf der Georg-Schwarz-Brücke.

Investitionen in Fahrzeuge

33,2 Millionen Euro fließen in neue Fahrzeugtechnik, der Schwerpunkt liegt dabei auf Elektrobussen.

Elektrobusse: „In diesem Jahr wollen wir 17 E-Gelenkbusse ins Netz integrieren“, sagt Technik-Geschäftsführer Ronald Juhrs. Sie kommen auf den Linien 60, 72 und 73 zum Einsatz.

Bereits im Fahrbetrieb haben die LVB 21 einfache E-Busse. Sie sind zusammen mehr als eine Million Kilometer gefahren. „Die Technologie hat sich bewährt, der E-Bus fährt hocheffizient“, so Juhrs. „Der Energieverbrauch liegt im Vergleich zum Dieselbus bei 30 bis 35 Prozent.“ Verbraucht ein Diesel auf 100 Kilometern 30 bis 35 Liter, seien es beim E-Bus umgerechnet elf Liter.

Parallel zum Aufbau der E-Busflotte läuft der Ausbau der Ladestationen. Aktuell entstehen sie in der Lipsiusstraße und in Lindenau für die Linie 60. Weitere fünf bis sechs Ladestationen seien für dieses Jahr geplant, unter anderem in der Kurt-Schumacher-Straße und in Paunsdorf.

Bis 2027 würden nach den Worten von Juhrs im Bushof Lindenau 100 E-Busse stationiert sein. „Bis 2037 soll unsere gesamte Busflotte CO2 -neutral sein.“

LVB-Technik-Chef Ronald Juhrs kündigt bis 2037 eine klimaneutrale Busflotte an. © Quelle: André Kempner

Ab 2026 wollen die Verkehrsbetriebe dann entscheiden, in welche Technologie sie weiter investieren: in Fahrzeuge, die wie heute an Endhaltestellen aufgeladen werden, in reine Batteriebusse mit Ladestationen nur auf dem Betriebshof oder in Wasserstofftechnologie.

Straßenbahnen: In den vergangenen Jahren haben die LVB 61 neue XL-Straßenbahnen von Solaris angeschafft. Mittlerweile ist jede dritte eingesetzte Straßenbahn eine dieser neuen „XL“. Die nächste Fahrzeuggeneration wird NGTplus, die die Verkehrsbetriebe Leipzig, Görlitz und Zwickau zusammen beim Leipziger Straßenbahnbauer Heiterblick in Plagwitz fertigen lassen.

25 Straßenbahnen der neuen Generation haben die LVB bereits bestellt. Die NGTplus-Trams werden die größten Straßenbahnen sein, die dann in Leipzig im Einsatz sind: 45 Meter lang, 2,40 breit, 25 Prozent mehr Passagiere. Die ersten Fahrzeuge werden ab April in Plagwitz produziert und im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres an die LVB ausgeliefert. Sie sollen dann auf den Linien 16 und 15 fahren. Je nach Fahrgastentwicklung wollen die LVB bis 2030 rund 100 dieser 30 und 45 Meter langen Straßenbahnen beschaffen.