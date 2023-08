Neuanfang im Camper-Eldorado

Lübschützer Teiche: Ein Hauch Jakutien in Machern

Maultrommelklänge und jakutische Gesänge erklingen am Sonntag an den Lübschützer Teichen. Der Campingplatz-Eigentümer will mit einem besonderen Zeremoniell den Neustart begehen.