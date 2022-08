Leipzig. Die Resonanz auf den LVZ-Beitrag "Vom A+A-Klub bis zum Eden – wo Leipzig früher tanzte" vom 14. August, in dem es um verschwundene Leipziger Diskotheken, Klubs und Bars aus DDR-Zeiten ging, ist groß. Etliche Leserinnen und Leser schickten E-Mails und drückten darin zuvorderst ihre Freude über das Thema aus. Auch Fotos gingen in der LVZ-Redaktion ein. Karin John und Ronald Stephan beispielsweise sandten Bilder von Eintrittskarten zu, die sie damals nach Tanzveranstaltungen aufbewahrt hatten. Andere schrieben auf, wie sie durch ihre Jugend getanzt sind. Auszüge aus den Zuschriften und einige Fotos finden Sie hier:

Fasching im Gewölbe im Jahr 1988. Das Foto stammt von LVZ-Leser Lutz Götze. © Quelle: privat

DJ „heinz-hugo“ legt im Gewölbe auf

Herzliche Gratulation zu dem tollen Artikel! Einerseits war ich als DJ „heinz-hugo“ viel in Leipzig und darüber hinaus unterwegs. Natürlich bin ich aber auch als „Privatperson“ in die Clubs der Stadt gegangen. Meine Heimspielstätte war der Jugendclub Victor Jara, auch als Gewölbe bekannt. Weitere Auftrittsorte waren der Club 69, das Eden, das Schauspielhaus, das Haus Auensee. Aber auch im Umland war ich gern; so in Krostitz, Altenburg und Berlin.

Lutz Götze, per E-Mail aus Wildberg

Die © Quelle: privat

Aus „HURRICAN“ wird „ATLANTIK“

1970 habe ich die Ausbildung als Diskjockey beziehungsweise nebenberuflicher Schallplattenunterhalter gemacht. Während meines Studiums im Bereich Elektronik/Technologie wurde ich damals an die Kulturakademie nach Halle/Saale geholt, um im Fach Elektroakustik für neue Diskotheken regelmäßig samstags über vier Stunde zu unterrichten. Das habe ich auch mehrere Jahre auf Honorarbasis gern getan. Inzwischen hatte ich aber selbst eine Stereo-Diskothek unter dem Namen „HURRICAN Stereo Diskothek“ aufgebaut. Das gefiel aber den „Oberen“ der Stadt Leipzig nicht, weil doch ein Hurrican alles zerstört. Daraufhin habe ich diese Diskothek in „ATLANTIK Stereo Diskothek“ umbenannt und es ging weiter mit der Musik an den Wochenenden in den kleineren Ortschaften von Sachsen, Sachsen Anhalt und Thüringen. Grund dafür war die staatlich verordnete Steuerfreiheit von 20 Prozent nach der 5. Kulturverordnung in ländlichen Gebieten und der damit verbundenen Förderung der Kultur auf dem Lande. Mit der Namensgebung „ATLANTIK Stereo Diskothek“ wollte ich meiner damaligen Generation die weite Welt öffnen und den beschränkten DDR-Horizont öffnen.

Circa 12 Jahre war ich als Diskjockey aktiv auf der Bühne. Zur Vorstellung des Gesetzestextes für „Schaltplattenunterhalter“ war ich 1979 extra nach Berlin gereist, um Details mitbestimmen zu dürfen. Aber das war natürlich nicht möglich. Alles war schon fertig und sollte nach dem Gesetz der Diktatur nur noch durch Handzeichen verabschiedet werden – eine große Enttäuschung für mich.

Was die Einhaltung der 60:40-Quote (60 Prozent Ostmusik/40 Prozent Westhits) betrifft, verfügt durch die Anstalt zur Wahrung der Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte (Awa), so hat sich fast keiner der Diskjockeys an diese Vorgabe gehalten. Es wurden grundsätzlich die aktuellen Musiktitel der westlichen Welt mittels hochwertiger Tonbandgeräte gespielt. Dazu wurden selbstgebaute Stereo-Verstärker, Stereo-Mischpulte, Scheinwerfer und Lichtorgeln beziehungsweise Lichteffektgeräte sowie Stroboskopgeräte eingesetzt. Der Radiosender DT 64 hat sich dabei sehr unbeliebt gemacht, indem er die Jugend aufforderte, per Brief mitzuteilen, wo die besten Diskotheken auftreten und welche „Musiktitel“ diese spielen. Raffiniert, um gegen den Verstoß der 60:40-Regelung mit Bußgeldern vorzugehen.

In den 1970er-Jahren gab es in Leipzig weitere Diskotheken, darunter die BELI-Diskothek und die Musik-Apotheke. Wir pflegten untereinander den Kontakt. Heute bin ich 73 Jahre alt und noch als Fachdozent und in meinem Ingenieur- und Planungsbüro aktiv.

Dipl.-Ing. (FH) Klaus Bornschein, per E-Mail aus Leipzig

Die Getränkekarte der „ © Quelle: privat

Eisenbahner-Klubhaus ist der Favorit

Mein Favorit anfangs der 1970er-Jahre war ein Klubhaus in der Elisabethstraße im Leipziger Osten. Ich glaube, es hieß „Klubhaus der Eisenbahner“. Des Weiteren mochte ich das Klubhaus „Jörgen Schmidtchen“. In seltenen Fällen wurde noch eine länger geöffnete Bar in der Innenstadt aufgesucht, etwa die „Cottbuser Postkutsche“. Und den „Achtern Strom“ in Schönefeld mochte ich auch.

Jürgen Pfaff, per E-Mail

Die © Quelle: privat

Band hält inne – und ermahnt den Saal

Sonnabends studierten wir immer die LVZ, um zu wissen, wo die angesagtesten Bands in Leipzig spielen. Infrage kamen Schorsch’l, Löwe, Anker, Lange Reihe, Gasthof Thekla und Elstertal. Es war wohl im Winter in den 1960ern, als ich abends mit der Straßenbahn zum Anker fuhr. Meist bin ich mit meinem Freund Karl-Heinz unterwegs, doch der hatte an diesem Abend keine Zeit. Damals wurde gern Rock’n’Roll getanzt. Dass man dabei auf Abstand tanzte, war nicht unbedingt gewünscht. Der Habitus sollte zum sozialistischen Umfeld passen. Öfter ging im Anker ein sogenannter Aufpasser durch die Reihen und ermahnte die Tanzenden. Der Höhepunkt des Band-Auftritts war das allseits bekannte „Rock around the clock“ von Bill Haley. Dabei wurde wild getanzt, bis die Band stoppte und uns zur Ordnung rief. Andernfalls wäre vorzeitig Schluss für heute. Sie begannen noch einmal von vorn, doch wieder ging es wild zu. Die Musiker packten daraufhin ihre Instrumente ein und alle rannten zur Garderobe.

Ich war zu meinem Glück einer der Ersten. Doch der Druck durch die Massen an dem hölzernen Garderobenständer war so groß, dass die erste Reihe der Flüchtenden, darunter ich, sowie die Ständer umfielen. Es brach Chaos aus. Gerade hatte ich meinen Mantel ergriffen, da hörte ich das Tatütata eines Polizeiwagens. Als ich draußen um die Ecke rannte, stoppte der Wagen vor der Tür. Ich war aus zweierlei Gründen froh und glücklich: 1. Ich war der Polizei entwischt. 2. Es gelang mir, beim Tanzen ein Rendezvous mit einem hübschen Mädchen auszumachen. Und das, obwohl sie von vier männlichen Begleitern am Tisch umgeben war. Ich war richtig stolz auf mich. Am Montag darauf musste ich dann in der LVZ lesen: „Im Anker haben am Sonnabend junge westlich orientierte Leute den verabscheuungswürdigen amerikanischen Rock’n’Roll getanzt. Zehn junge Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt.“

Thomas Reininger, per E-Mail aus Markkleeberg

