Die Nachricht vom Tod der Leipziger Studentin Yolanda K. hat deutschlandweit Menschen erschüttert. Seit ihrem Verschwinden vor mehr als drei Jahren hielten Yolandas Familie in Baden-Württemberg und eine kleine Kirchgemeinde in Leipzig engen Kontakt. Pastor René Wagner sprach mit der LVZ darüber, wie er Yolanda erlebt hat – und wie die Gemeinde jetzt mit der Nachricht ihres Todes umgeht.

Große Trauer um Yolanda in ihrer Kirchengemeinde - Das war der Samstag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

bei Schicksalsschlägen, persönlichen Unglücken, kann der Beistand von lieben Menschen helfen Schmerz zu lindern. Im Fall der 2019 verschwundenen Leipziger Studentin Yolanda K. hatte ihre Familie offenbar so einen Bestand: eine kleine Leipziger Kirchengemeinde, in der Yolanda als freiwillige Helferin tätig war, blieb all die Zeit in engem Kontakt mit Yolandas Familie in Baden-Württemberg. „Mehr als drei Jahre lang wurden wir immer wieder durch neue Nachrichten aufgewühlt. Wir haben gehofft und gebetet“, sagte der Pastor gegenüber der LVZ.

Noch bevor die Polizei die Öffentlichkeit informierte, hatte Yolandas Vater am Donnerstagmorgen bei der Zeal Church in Leipzig angerufen. So erfuhr der Pastor der Freikirchlichen Gemeinde, René Wagner, dass die am 25. September 2019 verschwundene Studentin nicht mehr lebt. Wagner war gerade im Büro seines Teams, wo alle versuchten, gefasst zu bleiben, berichtet er.

Mehr als drei Jahre lang wurden wir immer wieder durch neue Nachrichten aufgewühlt. Wir haben gehofft und gebetet. Pastor der Freikirchlichen Gemeinde, René Wagner, zum Verschwinden der Leipziger Studentin Yolanda K.

Die Nachricht vom Tode Yolandas habe ihn schockiert. Gleich nach Yolandas Verschwinden, im September 2019, hatten sich Gemeindemitglieder an mehreren Suchaktionen beteiligt. „Ihre Eltern waren damals sofort nach Leipzig gekommen.“ Gemeinsam durchkämmte man unter anderem das Umfeld vom Cospudener See, wohin die 23-Jährige noch kurze Zeit zuvor einen Ausflug mit ihrem Vater unternommen hatte. Meine Kollegen Jens Rometsch und Frank Döring haben sich auf die Spuren Yolandas in Leipzig begeben.

In der Leipziger Hochschule HTWK, wo Yolanda Architektur studierte, erklärte Rektor Mark Mietzner aufrichtige Anteilnahme. „Wir sind von der traurigen Nachricht alle sehr betroffen. Wir haben über die letzten Jahre die Berichterstattung aufmerksam verfolgt und bis zuletzt gehofft.“ Alle Gedanken seien jetzt bei der Familie und den Angehörigen.

Bild des Tages

Keine Gegend hat sich in den vergangenen Jahren so stark verändert wie die Eisenbahnstraße. Und doch steht sie ständig im Blickpunkt: Sie ist ein Ort voller Widersprüche, in dem sich Kreative verwirklichen können, Kriminelle Rückzugsorte finden, in der in Krisen aber auch schnell Hilfe organisiert und zusammengehalten wird. © Quelle: Stella Weiß

Die Gegend voller Widersprüche: Foto-Streifzug durch die Leipziger Eisenbahnstraße - Eine Milieustudie in Bildern von Stella Weiß

Sechs Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Als Tante-Emma-Läden von Supermärkten abgelöst wurden, also man selbst die Ware aus dem Regal nahm, sagten auch viele: Jetzt wird uns sicher alles geklaut. Und ist es passiert? Rewe-Kaufmann Stefan Köckeritz darüber ob 24-Stunden-Supermärkte ohne Personal funktionieren.

LVZ-Reportage zum Wochenende: 24 Stunden einkaufen ohne Personal: Wie funktioniert der Supermarkt der Zukunft? In Moritzburg bei Dresden hat seit einer Woche Sachsens erster 24-Stunden-Supermarkt ohne Personal geöffnet. Unser Reporter Josa Mania-Schlegel hat sich vor Ort umgesehen.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Sächsischer Landesbischof Tobias Bilz bei Leipziger Kanzelrede. Die Reihe der Leipziger Kanzelreden 2022/2023 steht unter dem Motto „I have a dream – Menschen, die ihren Traum leben“. Start ist 10Uhr, Michaelis Kirche - 04105, Nordplatz 14.

Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig spielt ab 16.05Uhr gegen THW Kiel. Diese Aufgabe wirkt auf den ersten Blick nicht lösbar: Die Handballer des THW Kiel sind in Bestform, haben neun Siege aus zehn Spielen errungen und werden am Sonntag rund 10.000 Fans im Rücken haben. Diese Aufgabe wirkt auf den ersten Blick nicht lösbar: Die Handballer des THW Kiel sind in Bestform, haben neun Siege aus zehn Spielen errungen und werden am Sonntag rund 10.000 Fans im Rücken haben. LVZ-Sportredakteur Tilman Kortenhaus kennt die Details.

Benefizkonzert für den früheren Leipziger Nikolaikirchen-Pfarrer Christian Führer (1943-2014) Eingeladen haben die Stiftung Friedliche Revolution und die Nikolaikirchgemeinde Leipzig. Los geht es 17Uhr in der Nikolaikirche - 04109, Nikolaikirchhof 3.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Samstagabend

Ihre Ina Schwarzbrunn,

Chefin vom Dienst

Die wichtigsten News der Woche gibt es nun regelmäßig als Quiz. Können Sie alle Fragen richtig beantworten? Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns.Können Sie alle Fragen richtig beantworten? Testen Sie hier Ihr Wissen.

Das LVZ-Wochen-Quiz zu Fragen der vergangenen Tage. © Quelle: LVZ/Montage