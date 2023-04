Lange Staus, volle Bahnen, Not-Sperrung: Großer Andrang zum Buchmesse-Samstag in Leipzig

Leipzig. Die Leipziger Buchmesse 2023 erfreut sich auch am dritten Tag sehr großem Interesse bei Besucherinnen und Besuchern. Zum Start des Wochenendprogramms auf der großen Leseschau bildeten sich am Samstag auf den Zufahrtsstraßen kilometerlange Staus. Zudem wurde der Öffentliche Nahverkehr in Leipzig wieder stark in Anspruch genommen. Zum Teil musste die Polizei eingreifen und Bahnsteige absperren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betroffene berichten, dass sie gegen Mittag beispielsweise bis zu einer Stunde auf der Maximilianallee im Leipziger Norden gestanden haben, ohne dass es nennenswert weiter in Richtung der Neuen Messe weiterging. „Es begann bereits am Vormittag mit sehr viel Verkehr“, so ein Sprecher der Polizei. Die Situation habe sich dann bis in den Nachmittag hinein verstärkt, „wobei es sich auf der Autobahn A14 inzwischen etwas normalisiert hat. Insgesamt ist es aber eine angespannte Gemengelage“, so der Behördensprecher gegenüber der LVZ.

Polizei musste S-Bahnstation am Hauptbahnhof absperren

Am Hauptbahnhof sollen sich die Fahrgast-Schlangen zur dortigen S-Bahnstation zwischenzeitlich bis in die Promenaden hinein gezogen haben. Wie ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber der LVZ erklärte, mussten die Zugänge zur unterirdischen Plattform, auf der die S-Bahnen ein- und ausfahren, gegen Mittag sogar komplett gesperrt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es war eine Sicherheitsmaßnahme, damit nicht zu viele Menschen auf die Bahnsteige drängen. Die Zugänge wurden abgesperrt, damit der Strom in die Bahnen wieder etwas abnehmen konnten“, so der Behördensprecher.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Automobilclub ADAC berichtete am Samstagnachmittag von mehreren Staus aus Richtung Leipziger Innenstadt: auf Essener Straße und Messeallee, auf der B87, auf dem Tröndlinring, am Friedrich-List-Platz, an der Gerberstraße sowie auf der Maximilianallee.

Am Nachmittag muss zudem aufgrund des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim im Zentralstadion sowie ob des vierten Konzerts von Helene Fischer in der Arena auch rings um das Waldstraßenviertel mit dichtem Verkehr gerechnet werden.