﻿Großkontrolle am Leipziger Ring: Polizei erwischt Drogenfahrer

Nach der großen Verkehrskontrolle am Goerdelerring zieht die Leipziger Polizei Bilanz: Fast 200 Fahrzeuge kontrollierten die Beamten am Donnerstag – darunter zeigten sich Dutzende Verstöße, auch ein größerer Marihuana-Fall war dabei.

Leipzig. Die Polizei Leipzig hat am Freitag die Ergebnisse ihrer Großkontrolle am Goerdelerring präsentiert. Demnach wurden am Donnerstag zwischen 15 und 22 Uhr insgesamt 195 Fahrzeuge – davon 160 Pkw, 17 Fahrräder, sowie 14 Lkw und vier E-Scooter – überprüft.