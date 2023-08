Nach Kirchenbrand: Fischer-Art will Altar stiften

Großröhrsdorf. Nach dem verheerenden Kirchenbrand in Großröhrdsorf reißt die Hilfsbereitschaft nicht ab. Der Maler und Bildhauer Michael Fischer-Art bot in einem Interview mit Radio Lausitz an, für die Kirche einen Altar bauen, ihn bemalen und stiften zu wollen. Das Geld dafür könnte durch eine Sonderbriefmarke eingespielt werden. „Ich hoffe sehr, dass wir einen Anschub für den Aufbau geben können“, sagte der Künstler und Vertreter der Leipziger Schule dem Sender.

Das Feuer in der barocken Kirche in der Kleinstadt unweit von Dresden war in der Nacht zum vergangenen Freitag ausgebrochen und hatte den Dachstuhl, das Kirchenschiff und Teile des Glockenturms zerstört. Die Ursache für das Feuer ist weiter unklar.

Der Holzaltar wurde 1745 angefertigt. Zu den wertvollen Kunstwerken in der Großröhrsdorfer Stadtkirche gehörten die Bildnisse von Martin Luther und seinem Schüler Melanchthon von 1614.

