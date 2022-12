﻿Grüne Radfahrstreifen: Leipziger Ring wird zum „Symbol für Verkehrswende“

Leipzig. Die Farbe Grün auf dem Ring polarisiert: Sogar Thomaspfarrer Martin Hundertmark hat das Vorhaben, auf dem Innenstadtring zwischen Neuem Rathaus und Runder Ecke in beiden Richtungen grüne Radfahrstreifen markieren zu lassen, Anfang des Jahres 2022 noch als „ideologiegeprägte Symbolpolitik“ gerügt. Mittlerweile gibt es diese Radstreifen, die ein weltliches Gericht mit ihrem Urteil zumindest beflügelt hat. Das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte nach einer Klage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zumindest entschieden, dass Radfahrverbote in bestimmten Bereichen des Ringes unzulässig sind und die Verbotsschilder daher weg müssen. Wie die Verwaltung den Verkehr regelt, wurde dabei nicht festgelegt. Die leitet, wie im Mobilitätsszenario 2030 vom Stadtrat beschlossen, einen Paradigmenwechsel ein. Dieser soll dazu führen, dass mehr Menschen aufs Auto verzichten und stattdessen ihre Wege öfter mit Bus und Bahn, zu Fuß oder auf dem Fahrrad zurücklegen.

Vorm Hauptbahnhof kommt eine Autospur weg

Im besagten Abschnitt wurde im Frühjahr 2022 beidseitig jeweils eine Autospur reduziert. Begründet wird dies auch damit, dass der Kfz-Verkehr auf dem Ring in den vergangenen zehn, 15 Jahren deutlich abgenommen hat. Mit den grünen Radfahrstreifen wird der Innenstadtring quasi zum „Symbol für die Verkehrswende“. Das sorgt bei Autofahrern für Verstimmung, die zu bestimmten Hauptverkehrszeiten Staus in Kauf nehmen müssen. Auch Leipzigs Handwerkskammer protestiert in einem offenen Brief, weil die Interessen des Wirtschaftsverkehrs sowie der „gewerblich tätigen Arbeitnehmer, zu wenig berücksichtigt worden sind“.

Weitere Fahrradstraße sollen in Leipzig ausgewiesen werden. © Quelle: André Kempner

„Die schnelle Gelegenheit, von A nach B zu kommen, wurde von Anfang gut angenommen“, konstatiert hingegen das Verkehrs- und Tiefbauamt auf LVZ-Anfrage. Es rechnet damit, dass die Nutzung weiter zunimmt. Insbesondere die Ampelschaltung in Richtung Karl-Tauchnitz-Straße kann Querverbindungen und Parks von zügigem Radverkehr entlasten. Dabei wird der Ausbau des Innenstadtringes für Radfahrerinnen und Radfahrer fortgesetzt. Wenig angenehm ist für diese derzeit die Situation auf dem freigegebenen Fußweg am Hauptbahnhof. Zu Stoßzeiten sind dort Kollisionen mit Passanten vorprogrammiert, wenn jemand unachtsam ist. Deshalb will die Stadt nun das Areal neu ordnen und im Frühjahr 2023 auf der Bahnhofsseite eine Autospur wegnehmen, die dann ebenfalls als grün markierter Radweg ausgewiesen wird. Vorbereitungen laufen längst – so müssen Ampeln angepasst werden, um den Verkehr flüssig zu halten. Der motorisierte Verkehr soll dann künftig nicht mehr gleichzeitig an der Bahnhofskurve Höhe Wintergartenhochhaus ankommen. Geplant ist, einen Radfahrstreifen Richtung Westen über den Ring anzulegen.

Eigenes Team im Rathaus für Radinfrastruktur

Es geht aber nicht nur um den Innenstadtring. Für 2021/22 hatte die Stadt ein Aktionsprogramm für den Radverkehr aufgelegt. Das sieht beispielsweise Schutzstreifen und Markierungen, Bordabsenkungen und Querungshilfen sowie temporäre Lösungen zur Schließung von Lücken im Hauptnetz Rad vor. Damit sollen viele Gefahrenstellen entschärft werden. In diesem Rahmen wurden inzwischen etwa 40 Maßnahmen umgesetzt, viele weitere sind in Bearbeitung beziehungsweise Planung, die bei Verkehrsmaßnahmen häufig längere Zeit in Anspruch nimmt. „Für die beschleunigte Abarbeitung haben wir eine eigene Teamstruktur aufgebaut, die sich regelmäßig zum Fortgang austauscht. Mit diesem neuen Format haben wir Hindernisse kurzfristig erkannt und konnten Ersatzmaßnahmen schaffen, wenn eine geplante Maßnahme nicht zeitnah realisiert werden konnte“, erläutert Amtsleiter Michael Jana. Ein Bericht zur Umsetzung des Aktionsprogramms wird derzeit erstellt.

Wieder Rad-Förderprogramm im Doppeletat

Gleichzeitig wurde im Jahr 2022 intensiv an der Fortschreibung des Radverkehrsentwicklungsplans gearbeitet – samt Beteiligungsverfahren. Der Stadtrat will dann 2023 einen Radverkehrsentwicklungsplan 2030+ beschließen. Der ist dann die Grundlage für die kommunale Radverkehrsförderung der kommenden Jahre. Für den Doppelhaushalt 2023/24 folgt ein Programm mit einer ganzen Reihe neuer Infrastrukturmaßnahmen für den Radverkehr, kündigt Jana an. Ein weiteres Highlight ist die Velocity-Konferenz im Mai 2023 auf der Leipziger Messe, zu der die Stadt Fachpublikum aus der ganzen Welt einlädt, um sich rund um den Radverkehr auszutauschen.

