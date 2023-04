Es ist eine Vision: ein Kreativquartier auf dem Areal der Gasanstalt in Leipzig-Sellerhausen. Dafür müsste allerdings die Stadtbeleuchtung weichen. Ob dies gewollt ist, muss der Stadtrat diskutieren.

Leipzig. In Anger-Crottendorf steht die Alte Ostwache. Jenes Gebäude in der Gregor-Fuchs-Straße will der Verein Ostwache zum Nachbarschaftszentrum ausbauen. Davon hat er 2022 eine Jury und letztlich die Stadtverwaltung überzeugt. Ebenso wie die IG Fortuna, die schon seit mehreren Jahren das ehrwürdige „Kino der Jugend“ in der Eisenbahnstraße neu beleben will. Beides sind riesige Projekte, die die Stadt per Konzeptvergabe steuert.