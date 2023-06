﻿Verpackungssteuer kann helfen, unnötigen Müll zu vermeiden

Leipzig. Noch ist es höchstens eine Idee. Politiker neigen jedoch dazu, diese umzusetzen, wenn es um Steuern und Abgaben geht. Ob die Grünen im Stadtrat einen Antrag einreichen, in Leipzig eine Verpackungssteuer einzuführen, ist ebenso offen wie das Ergebnis der notwendigen Abstimmung. Vorerst wollen sie erst mal eine solide Datengrundlage. Fakt ist aber: Die Leipzigerinnen und Leipziger produzieren zu viel Müll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer es nicht glaubt, braucht bloß mal an einem frühen Sonntagmorgen im Park joggen oder spazieren gehen. Dort hat die Stadtreinigung alle Hände voll zu tun, den weggeschmissenen Unrat wegzuräumen. Da kann sie über den Müll, der in den vorgesehenen Behältern und Papierkörben landet, sogar noch froh sein. In vielen Mülltonnen in der ganzen Stadt türmt sich Verpackungsmüll. Mehrweglösungen könnte da helfen, diesen zu reduzieren und letztlich die Kosten für die Entsorgung zu verringern.

Ganz abfallfrei geht es aber nicht

Seit Januar 2023 besteht in der Gastronomie zwar eine sogenannte Mehrwegangebotspflicht, die sich auf den Sofortverzehr bestimmter Getränke und Speisen bezieht. Die funktioniert aber nur bei einigen Anbietern. Leipzig will „Zero Waste City“ werden, was wörtlich übersetzt „Null-Abfall-Stadt“ heißt. Das Ziel, den jährlichen Pro-Kopf-Abfall um zehn Prozent bis zum Jahr 2030 zu reduzieren, ist da schon ein Schritt in die richtige Richtung. Eine Verpackungssteuer kann diesen Prozess vielleicht sogar beschleunigen. Es könnte wie eine Steuer wirken, die sich selbst abschafft. Das ist sicher eine Utopie. Ganz abfallfrei wird es wohl auch in Zukunft nicht gehen. Doch Steuern sparen möchte eigentlich jeder.

LVZ