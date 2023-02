Feuerwehrnachwuchs lernt auch künftig in Leipzig – OBM Jung und Innenminister unterzeichnen Vertrag

Leipzig. Seit zwei Jahren wird die Grundausbildung der Berufsfeuerwehr bei der Branddirektion Leipzig absolviert, nun soll das Projekt fortgesetzt werden. Den entsprechenden Vertrag haben Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU) am Mittwoch unterzeichnet, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung hervorgeht.

Personalbedarf muss gedeckt werden

In Zukunft werde unter anderem aus Altersgründen viel Personal die Feuerwehr verlassen. Mit der Verlängerung des Ausbildungsprojekts wolle man diese Abgänge ausgleichen: „Wir benötigen in den nächsten Jahren dringend neue Feuerwehrbeamte in Sachsen, aber auch für die Stadt Leipzig. Mit der Grundausbildung in Leipzig sorgen wir für personellen Nachwuchs und unsere Sicherheit“, so Jung. Die Fortsetzung der Ausbildung in Leipzig sei bis zur finalen Ausbaustufe der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen geplant.

Insgesamt 24 Ausbildungsplätze

Die Ausbildungsplätze sind sowohl für die Anwärter der Berufsfeuerwehr Leipzig als auch der Werksfeuerwehr des Flughafens Leipzig/Halle vorgesehen. Im Ausbildungsjahr stehen 20 interne sowie vier externe Ausbildungsplätze zur Verfügung. Auch die freiwillige Feuerwehr solle von der Fortführung des Projektes profitieren. Durch die Übernahme der Ausbildung sollen an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Seminarplätze frei werden.