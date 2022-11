﻿Neues Quartier in Leipzig: Grundstein für Krystallpalast-Areal gelegt

Es soll ein bunt gemischtes und ökologisches Quartier werden. Am Donnerstag hat die Quarterback Immobilien AG ganz in der Nähe vom Leipziger Hauptbahnhof den Grundstein für ein Ensemble aus etlichen Neubauten gelegt. Sie entstehen auf dem Gelände vom früheren Vergnügungszentrum Krystallpalast.

Leipzig. Durchaus auch einige überraschende Neuigkeiten gab es am Donnerstag zur Grundsteinlegung für ein modernes Stadtquartier auf dem Leipziger Krystallpalast-Areal. Etwa 150 Gäste konnte die Quarterback Immobilien AG auf der Baustelle zwischen Brandenburger, Wintergarten- und Hofmeisterstraße begrüßen. Und deren Projektleiter Uwe Pallmann erzählte bei Führungen über das 1,9 Hektar große Gelände, dass bei den aufwendigen Untersuchungen vor und während der Erdarbeiten keinerlei Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde.

Bekanntlich herrschte im Mai 2020 viel Aufregung in der Ostvorstadt. Damals entdeckten Fachleute auf einer nahe gelegenen Baustelle der Wasserwerke in vier Metern Tiefe Metallteile, die sie zunächst für Fliegerbomben hielten. Schließlich war das Gebiet östlich vom Hauptbahnhof 1943 ein Schwerpunkt der Kriegszerstörungen in Leipzig. Auch der historische Krystallpalast, zuvor das größte Vergnügungszentrum Deutschlands mit mehreren Veranstaltungshallen, fiel in Schutt und Asche.