﻿Moschee-Grundstück in Leipzig: Verstöße bei Baumfällungen

Anwohner haben sich über Rodungsarbeiten auf einem Grundstück in Leipzig-Gohlis gewundert. Dort plant die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde den Bau einer Moschee. Herbeigerufene Behörden stellten Verstöße gegen Auflagen in der Fällgenehmigung fest – und stoppten die Arbeiten.

Leipzig. Auf dem Bauplatz für eine Moschee in Gohlis wurden in den vergangenen Tagen Bäume und Sträucher gerodet. Am Sonntag hörte Anwohnerin Sabine Fritzsche zum ersten Mal die Motorsägen in der Georg-Schumann-Straße 27/Ecke Bleichertstraße aufheulen. Was sie dann auf der kleinen, stark verwilderten Fläche sah, gefiel der Anwohnerin gar nicht.

Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde hatte keine Fachfirma beauftragt, sondern versucht, mithilfe einer Hebebühne auch große Bäume selbst zu fällen, berichtete Fritzsche. „Die Sicherheitsmaßnahmen waren völlig unzureichend.“ Erst habe es nur ein rot-weißes Plaste-Absperrband für den Arbeitsbereich gegeben. Später seien zwei Warnschilder hinzugekommen: „Baumfällung, Baumschnitt – Durchgang verboten!“

Polizei verfügt Stopp der Rodungen

Aufforderungen von Nachbarn, die Rodungen zu stoppen, seien die Arbeiter am Sonntag nicht nachgekommen. Stattdessen hätten sie darauf verwiesen, eine Fällgenehmigung zu besitzen, sagte Fritzsche. „Am Montag haben wir dann Polizei und Ordnungsamt informiert. Das Bauordnungsamt teilte mit, dass das Abholzen ohne Baufreigabe illegal sei. Die Polizei verfügte, dass die Arbeiten einzustellen sind.“ Dem sei die Ahmadiyya-Gemeinde gefolgt.

Der Siegerentwurf für den Moschee-Bau in Gohlis sieht ein freistehendes Minarett an der Georg-Schumann-Straße vor. Mit 16 Metern Höhe soll es kleiner als die meisten Häuser in der Umgebung werden. © Quelle: Jan Woitas, dpa

Auch Vertreter von Ämtern erschienen am Montag vor Ort. Sie hätten Verstöße gegen Auflagen in der Fällgenehmigung festgestellt, erläuterte die Nachbarin. Das bestätigten auf LVZ-Nachfrage das Ordnungsamt sowie das Amt für Stadtgrün und Gewässer. Demnach gab es zwar eine gültige Fällgenehmigung, aber zugleich fünf Verstöße gegen die Auflagen darin.

Der „Eingriff in den Baumbestand“ sei demnach nicht beim Bauordnungsamt angekündigt worden. Auch hätte die Nachbarschaft vorab informiert werden müssen. Für die Fällarbeiten sei der Einsatz einer Fachfirma verpflichtend gewesen. Von der Stadt als „unzureichend“ eingeschätzt wurden die Absperr- und Sicherungsmaßnahmen. Außerdem sei die Fällgenehmigung nicht vor Ort mitgeführt und somit vorzeigbar gewesen, so die Ämter.

Gemeinde verfolgt Pläne seit 2012

Unklar blieb vorerst, welche Konsequenzen die Verstöße haben – ob nun zum Beispiel ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird. Anwohnerin Fritzsche vermutete, dass die Rodungen der Bauvorbereitung für die geplante Moschee an diesem Standort dienen sollten. Entsprechende Pläne verfolgt die Ahmadiyya-Gemeinde auf dem Grundstück in Gohlis seit elf Jahren.

Mit solchen Schildern warnte die Ahmadiyya-Gemeinde vor den Rodungsarbeiten auf ihrem Grundstück an der Georg-Schumann-Straße/Ecke Bleichertstraße. © Quelle: Andre Kempner

Nach einem Gestaltungswettbewerb hatte die Stadt Leipzig im Oktober 2021 schließlich eine Baugenehmigung für das Gotteshaus erteilt. Das Gebäude soll kaum größer als ein Eigenheim werden, einen Vorplatz als Treffpunkt und Gesprächsort erhalten. Das freistehende Minarett an der Georg-Schumann-Straße bleibe mit 16 Metern unter der Höhe der meisten Häuser in der Umgebung, erklärte das Baudezernat seinerzeit.

Die geplante Moschee sei aber gar nicht der Grund für die Rodungen gewesen, versicherte Ahmadiyya-Sprecher Mohammad Dawood Majoka gegenüber der LVZ. Vielmehr habe das Rathaus die Gemeinde aufgefordert, Gehölze im Bereich eines Fußwegs zu entfernen, der über das Grundstück führt. „Weil wird dort der Verkehrssicherungspflicht nachkommen mussten, haben wir die Gelegenheit genutzt, um gleich noch Bäume zu fällen, die ohnehin wegmussten. Auch das war von der Genehmigung umfasst.“

Arbeiten laut Sprecher abgeschlossen

Die geplanten Rodungen vor Ort seien bereits am Montag abgeschlossen worden, erklärte Majoka weiter. Wann der Moschee-Bau beginnen soll, könne er nicht sagen – auf jeden Fall nicht 2023. „Wir sind eine sehr kleine Gemeinde und müssen alle Vorhaben allein durch Spenden finanzieren.“ Vorrang habe derzeit ein Gotteshaus in Erfurt, dessen Bau vor fünf Jahren gestartet wurde. Deutschlandweit verfügt Ahmadiyya über 53 Moscheen. In Leipzig zählt die Gemeinde etwa 100 Mitglieder und nutzt als Zentrum eine Wohnung an der Eisenbahnstraße. Die Baugenehmigung für Gohlis ist drei Jahre gültig.