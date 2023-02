﻿Grundwasser in Leipzig: Heimlichtuerei bei einem gewaltigen Problem

Leipzig. Ohne die Beharrlichkeit vom Bürgerverein Waldstraßenviertel würde es den vorderen Rosentalteich wahrscheinlich nicht mehr geben. Er hatte die Idee geboren, wie man das Gewässer retten kann. Und das Umweltdezernat setzte den Vorschlag unbürokratisch um. Gut so!

Umso mehr verwundert die Heimlichtuerei um die vier Grundwasserpumpen vom Zoo. Dass dieselbe Behörde hier zunächst keine Auskunft geben wollte, passt absolut nicht in eine Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen hat.

Große Probleme mit Probleme mit Hitze und Dürre

Selbst Wissenschaftler können die Wechselwirkungen der verschiedenen Wasserschichten im Boden nicht immer durchschauen. Das Landesumweltamt schlug vor einem Jahr Alarm, weil seine Experten seit 2013 ein Absinken des Grundwasserspiegels in weiten Teilen Sachsens beobachten. Die Ursachen? Teilweise unklar. Sollte der Trend anhalten, warnten sie, hätte das besonders schlimme Folgen für die Leipziger Tieflandsbucht mit ihren Auenwäldern und sandhaltigen Böden.

Wenn Leipzig die gewaltigen Probleme mit Hitze und Dürre lösen will, dürfte es also kaum reichen, die Einwohner jeden Sommer um das Gießen der Bäume in ihrem Viertel zu bitten. Zu den zwingenden Voraussetzungen gehören Transparenz bei allen Umweltfaktoren – und eine offene Diskussion.