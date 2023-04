﻿Neuer Stern für Leipzig: Begehrte Koch-Auszeichnung geht nach Schleußig

„Guide Michelin“

Sternekoch mit einem Faible für Sauerteig: Klaus Schnack in der Küche des „Kuultivo“ in Leipzig-Schleußig.

Leipzig erhält seine vierte Sterne-Küche: Das „Kuultivo“ in Schleußig hat am Dienstagabend in Karlsruhe die begehrte Auszeichnung des „Guide Michelin“ bekommen. Drei weitere Restaurants verteidigten ihre Sterne.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket