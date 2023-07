﻿Stadt Leipzig mietet Hotel für Geflüchtete

Die bisherigen Gemeinschaftsunterkünfte sind belegt – deshalb mietet die Stadt Leipzig jetzt gleich ein ganzes Hotel, um dem Bedarf gerecht zu werden. Wie soll es weitergehen?

Leipzig. Um der angespannten Situation bei der Unterbringung von Geflüchteten zu begegnen, mietet die Stadt Leipzig das H+-Hotel am Gutenbergplatz an. Zuletzt hatte der Freistaat Sachsen das Haus bis Ende Juni als Erstaufnahmeeinrichtung für Schutzsuchende aus der Ukraine genutzt. Mit dem Wechsel sollen dort nun bis zu 200 Geflüchtete aus anderen Ländern unterkommen. Die Kommune belegt die Unterkunft ab August schrittweise – der Vertrag läuft bis Ende 2024. Die Bewirtschaftung und Betreuung übernimmt der Verein „Pandechaion Herberge“ im Auftrag der Stadt. Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD) hatte das Modell vorgeschlagen, in der Dienstberatung von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wurde der Plan jetzt bestätigt. Auch in Dresden wurden bereits einige Geflüchtete in Hotels untergebracht.